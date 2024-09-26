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В России начали собирать кроссовер Haval H3
В России начали собирать кроссовер Haval H3 - 26.09.2024, ПРАЙМ
В России начали собирать кроссовер Haval H3
В Тульской области на конвейере автозавода Haval запустили сборку кроссовера H3, сообщила "Российская газета. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T17:40+0300
2024-09-26T17:40+0300
2024-09-26T17:40+0300
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. В Тульской области на конвейере автозавода Haval запустили сборку кроссовера H3, сообщила "Российская газета.Отмечается, что продажи Haval H3 начались в России в мае 2024 года. Стоимость модели составляет от 2,6 до 3,1 миллиона рублей. Доступный на рынке Haval H3 оснащен двигателем объемом 1,5 литра мощностью 143 лошадиных силы для моноприводных версий, а для полноприводной версии — 177 лошадиных сил. Коробка передач представляет собой преселективный "робот" с двумя сцеплениями, пишет издание.Haval H3 можно назвать компактным кроссовером. Он имеет габариты 4520/1875/1745 миллиметров и колесную базу 2710 миллиметров.
https://1prime.ru/20240925/avtovaz-851780326.html
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россия, авто, тульская область, haval
Экономика, РОССИЯ, Авто, Тульская область, Haval
В России начали собирать кроссовер Haval H3
"РГ": автоконцерн Haval начал собирать кроссовер H3 на заводе в России
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ.
В Тульской области на конвейере автозавода Haval запустили сборку кроссовера H3, сообщила "Российская газета
.
Отмечается, что продажи Haval H3 начались в России в мае 2024 года. Стоимость модели составляет от 2,6 до 3,1 миллиона рублей.
Доступный на рынке Haval H3 оснащен двигателем объемом 1,5 литра мощностью 143 лошадиных силы для моноприводных версий, а для полноприводной версии — 177 лошадиных сил. Коробка передач представляет собой преселективный "робот" с двумя сцеплениями, пишет издание.
Haval H3 можно назвать компактным кроссовером. Он имеет габариты 4520/1875/1745 миллиметров и колесную базу 2710 миллиметров.
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