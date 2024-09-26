https://1prime.ru/20240926/haval-851812619.html

В России начали собирать кроссовер Haval H3

В России начали собирать кроссовер Haval H3 - 26.09.2024, ПРАЙМ

В России начали собирать кроссовер Haval H3

В Тульской области на конвейере автозавода Haval запустили сборку кроссовера H3, сообщила "Российская газета. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T17:40+0300

2024-09-26T17:40+0300

2024-09-26T17:40+0300

экономика

россия

авто

тульская область

haval

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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. В Тульской области на конвейере автозавода Haval запустили сборку кроссовера H3, сообщила "Российская газета.Отмечается, что продажи Haval H3 начались в России в мае 2024 года. Стоимость модели составляет от 2,6 до 3,1 миллиона рублей. Доступный на рынке Haval H3 оснащен двигателем объемом 1,5 литра мощностью 143 лошадиных силы для моноприводных версий, а для полноприводной версии — 177 лошадиных сил. Коробка передач представляет собой преселективный "робот" с двумя сцеплениями, пишет издание.Haval H3 можно назвать компактным кроссовером. Он имеет габариты 4520/1875/1745 миллиметров и колесную базу 2710 миллиметров.

https://1prime.ru/20240925/avtovaz-851780326.html

тульская область

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россия, авто, тульская область, haval