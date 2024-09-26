https://1prime.ru/20240926/ipoteka-851788401.html

В банках РФ оценили количество лимитов на выдачу по семейной ипотеке

В банках РФ оценили количество лимитов на выдачу по семейной ипотеке - 26.09.2024, ПРАЙМ

В банках РФ оценили количество лимитов на выдачу по семейной ипотеке

Большинство банков РФ продолжают прием заявок и выдачи кредитов по семейной ипотеке, лимитов достаточно, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T05:43+0300

2024-09-26T05:43+0300

2024-09-26T05:43+0300

банки

семейная ипотека

льготная ипотека

лимит

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/68/842686869_0:85:3071:1812_1920x0_80_0_0_3bc050fb5a2bfe0ea00b58be53b191b1.jpg

МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Большинство банков РФ продолжают прием заявок и выдачи кредитов по семейной ипотеке, лимитов достаточно, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. Во вторник в пресс-службе Минфина РФ сообщили, что общего текущего лимита по льготной программе "Семейная ипотека" хватит до ноября. Оператор программы перераспределил лимиты между банками для продолжения выдач. Сейчас ведомство настраивает механизм для более эффективного перераспределения лимитов между банками. В пресс-службе ВТБ заявили, что банку выделенного лимита достаточно, и ВТБ продолжает принимать заявки и проводить сделки по семейной ипотеке с учетом повышенного первого взноса. Для зарплатных клиентов ВТБ и тех, кто комбинирует "семейную" госпрограмму с рыночными продуктами, первый взнос банк оставил без изменений - на уровне 20,1%. Для остальных заемщиков он составляет 50,1%. "В условиях дефицита средств на семейную ипотеку ВТБ на прошлой неделе перераспределил часть своего лимита в пользу других игроков. Это позволило нам поддержать рынок и помочь оператору обеспечить равномерную работу программы", - уточнили в пресс-службе банка. В пресс-службе Альфа-банка заявили, что банк продолжает прием заявок по семейной ипотеке. "Сейчас мы получаем много заявок, поэтому срок их рассмотрения и выдачи дольше, чем обычно", - уточнили в банке. В пресс-службе "МТС Банка" сообщили, что в банке можно подать заявку на оформление семейной ипотеки. "Лимит не закончен. По нашей оценке, лимита вполне достаточно, но все зависит от рыночной конъектуры", - добавили там. В пресс-службах ПСБ, Абсолют-банка и Новикомбанка также заявили, что заявки по льготной программе "Семейная ипотека" принимаются, выдачи продолжаются, лимитов по этой программе достаточно. В колл-центрах Газпромбанка и МКБ сообщили, что банки принимают заявки на оформление семейной ипотеки, лимиты пока есть. Сбербанк 18 сентября сообщил, что приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке, объяснив это исчерпанием лимита денежных средств. При этом банк продолжает принимать заявки клиентов через сервис "Домклик". В тот же день в Т-Банке, банке "Уралсиб" и Россельхозбанке сообщили, что приостановили работу по льготной программе "Семейная ипотека". В июле "Семейная ипотека" в России была продлена до 2030 года - ее можно оформить по ставке до 6%. Согласно обновленным условиям, программа доступна для семей с ребенком до шести лет, семей с ребенком-инвалидом. Также семейную ипотеку на новостройки могут взять семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, живущие в малых городах или субъектах РФ с низким объемом жилищного строительства. При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для этой категории граждан доступно по всей России, с обязательным открытием счета эскроу.

https://1prime.ru/20240925/tsian-851778613.html

https://1prime.ru/20240921/ipoteka-851697789.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, семейная ипотека, льготная ипотека, лимит