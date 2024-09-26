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"Окажется перед выбором". Алаудинов сделал заявление о капитуляции Украины

"Окажется перед выбором". Алаудинов сделал заявление о капитуляции Украины - 26.09.2024, ПРАЙМ

"Окажется перед выбором". Алаудинов сделал заявление о капитуляции Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский будет вынужден подписать акт о безоговорочной капитуляции, заявил в своем Telegram-канале командир спецназа "Ахмат"... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T10:33+0300

2024-09-26T10:33+0300

2024-09-26T11:06+0300

спецоперация на украине

россия

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский будет вынужден подписать акт о безоговорочной капитуляции, заявил в своем Telegram-канале командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов."Я думаю, что если дела будут обстоять так же, то просроченный (бывший президент Украины Владимир Зеленский. — Прим. Ред.), который поехал в Америку, чтобы опять поползать на коленях перед хозяевами — какое бы ему ни дали добро, — в конечном итоге окажется перед выбором, что ему надо будет подписывать безоговорочную капитуляцию", — написал в своем аккаунте заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России.По словам Алаудинова, российские войска продвигаются, укрепляются и намерены продолжать свое наступление.Ранее сообщалось, что ВСУ находятся в трудной ситуации на разных участках фронта в Донецкой народной республике (ДНР) и вынуждены отступать. Минобороны России в свою очередь сообщило, что подразделения Южной группы российских войск освободили два населенных пункта в ДНР. Они также уничтожили 40 украинских бригад и отразили 16 контратак, при этом потери ВСУ составили до 2030 военнослужащих.Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в свою очередь заметила, что хаос в 72-й бригаде из-за снятия командира на пике наступления россиян и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени.

https://1prime.ru/20240925/ukraina-851768795.html

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