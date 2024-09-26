https://1prime.ru/20240926/kurs-851811706.html
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 27 сентября
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 27 сентября - 26.09.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 27 сентября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 5,12 копейки, до 13,1451 рубля, курс доллара вырос на 1,94 копейки, до 92,4074 рубля,... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T17:14+0300
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 5,12 копейки, до 13,1451 рубля, курс доллара вырос на 1,94 копейки, до 92,4074 рубля, курс евро снизился на 28,27 копейки, до 103,1931 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, курс доллара к рублю цб рф, курсы валют, евро, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, Курсы валют, евро, юань
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 27 сентября
ЦБ: курс доллара на 27 сентября — 92,41 руб, евро — 103,19 руб, юаня — 13,15 руб
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 5,12 копейки, до 13,1451 рубля, курс доллара вырос на 1,94 копейки, до 92,4074 рубля, курс евро снизился на 28,27 копейки, до 103,1931 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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