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Минфин оценил объем налоговых льгот в нефтяной отрасли в 2023 году

Минфин оценил объем налоговых льгот в нефтяной отрасли в 2023 году - 26.09.2024, ПРАЙМ

Минфин оценил объем налоговых льгот в нефтяной отрасли в 2023 году

Объем налоговых льгот в нефтяной отрасли РФ в 2023 году составил 1,7 триллиона рублей, около 1 триллиона из них пришлось на налог на дополнительный доход (НДД), | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T11:50+0300

2024-09-26T11:50+0300

2024-09-26T11:50+0300

энергетика

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Объем налоговых льгот в нефтяной отрасли РФ в 2023 году составил 1,7 триллиона рублей, около 1 триллиона из них пришлось на налог на дополнительный доход (НДД), сообщил статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на Российской энергетической неделе. "Как оцениваем налоговые льготы для нефтяной отрасли? Их оценка за 2023 год - 1,7 триллиона рублей. Это сколько... за счет налоговых преференций, мы называем налоговые расходы, которые есть в отрасли. Где-то порядка 1 триллиона приходится на НДД", - сказал Сазанов. При этом замминистра добавил, что применение НДД обеспечивает где-то на 30-50% больше свободных денежных средств, чем налоговые преференции по традиционным месторождениям, например, в Западной Сибири. НДД был введен с 2019 года, чтобы стимулировать компании добывать нефть на выработанных месторождениях и участках с трудноизвлекаемыми запасами, а также инвестировать в разработку новых. В отличие от НДПИ, этот налог взимается с финансового результата - с дохода от продаж за вычетом расходов на добычу и логистику. Ставка НДД - 50%. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, минфин, нефть