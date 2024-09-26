https://1prime.ru/20240926/maroderstvo-851792469.html

Жительница Суджи рассказала о беспрецедентном масштабе мародерства ВСУ

Жительница Суджи рассказала о беспрецедентном масштабе мародерства ВСУ - 26.09.2024, ПРАЙМ

Жительница Суджи рассказала о беспрецедентном масштабе мародерства ВСУ

Украинские военные занимаются мародерством и воровством в домах мирных жителей приграничных населенных пунктов, рассказала жительница Суджи Курской области Нина | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T09:42+0300

2024-09-26T09:42+0300

2024-09-26T09:42+0300

спецоперация на украине

всу

суджа

украина

приграничные территории

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Украинские военные занимаются мародерством и воровством в домах мирных жителей приграничных населенных пунктов, рассказала жительница Суджи Курской области Нина Неженцева в беседе с РИА Новости."И даже люди рассказывали, которые уезжали чуть попозже нас, что они окна, если не попадут в двери, выбивают окна, расстреливают", — уточнила женщина, добавив, что некоторые солдаты вырезают оконные рамы и забирают их с собой.Нина также рассказала, что ВСУ оставили город полностью разграбленным. О состоянии своих домов после атаки украинских подразделений жители Суджи узнают из новостных репортажей. При этом, добавила собеседница агентства, практически каждый дом украинцы оставили полностью разграбленным.

https://1prime.ru/20240926/ugledar-851791670.html

украина

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всу, суджа, украина, приграничные территории