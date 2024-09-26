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Жительница Суджи рассказала о беспрецедентном масштабе мародерства ВСУ - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Жительница Суджи рассказала о беспрецедентном масштабе мародерства ВСУ
Жительница Суджи рассказала о беспрецедентном масштабе мародерства ВСУ - 26.09.2024, ПРАЙМ
Жительница Суджи рассказала о беспрецедентном масштабе мародерства ВСУ
Украинские военные занимаются мародерством и воровством в домах мирных жителей приграничных населенных пунктов, рассказала жительница Суджи Курской области Нина | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T09:42+0300
2024-09-26T09:42+0300
спецоперация на украине
всу
суджа
украина
приграничные территории
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Украинские военные занимаются мародерством и воровством в домах мирных жителей приграничных населенных пунктов, рассказала жительница Суджи Курской области Нина Неженцева в беседе с РИА Новости."И даже люди рассказывали, которые уезжали чуть попозже нас, что они окна, если не попадут в двери, выбивают окна, расстреливают", — уточнила женщина, добавив, что некоторые солдаты вырезают оконные рамы и забирают их с собой.Нина также рассказала, что ВСУ оставили город полностью разграбленным. О состоянии своих домов после атаки украинских подразделений жители Суджи узнают из новостных репортажей. При этом, добавила собеседница агентства, практически каждый дом украинцы оставили полностью разграбленным.
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всу, суджа, украина, приграничные территории
Спецоперация на Украине, ВСУ, Суджа, УКРАИНА, приграничные территории
09:42 26.09.2024
 
Жительница Суджи рассказала о беспрецедентном масштабе мародерства ВСУ

Жительница Суджи: украинские боевики воруют из домов даже оконные рамы

© РИА Новости . Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Пресс-служба врио губернатора Курской области
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Украинские военные занимаются мародерством и воровством в домах мирных жителей приграничных населенных пунктов, рассказала жительница Суджи Курской области Нина Неженцева в беседе с РИА Новости.
"И даже люди рассказывали, которые уезжали чуть попозже нас, что они окна, если не попадут в двери, выбивают окна, расстреливают", — уточнила женщина, добавив, что некоторые солдаты вырезают оконные рамы и забирают их с собой.
Нина также рассказала, что ВСУ оставили город полностью разграбленным. О состоянии своих домов после атаки украинских подразделений жители Суджи узнают из новостных репортажей. При этом, добавила собеседница агентства, практически каждый дом украинцы оставили полностью разграбленным.
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Спецоперация на УкраинеВСУСуджаУКРАИНАприграничные территории
 
 
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