https://1prime.ru/20240926/minfin-851807836.html
В Минфине хотят отказаться от котировки нефти СПбМТСБ при расчете налогов
В Минфине хотят отказаться от котировки нефти СПбМТСБ при расчете налогов - 26.09.2024, ПРАЙМ
В Минфине хотят отказаться от котировки нефти СПбМТСБ при расчете налогов
Минфин РФ, вероятно, откажется от котировки нефти Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) при расчете налогов, пока нет прогресса в... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T16:00+0300
2024-09-26T16:00+0300
2024-09-26T16:00+0300
экономика
россия
минфин рф
спбмтсб
нефть
налог
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/92/842189215_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d67e8c61cae58375af5d87c305118642.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ, вероятно, откажется от котировки нефти Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) при расчете налогов, пока нет прогресса в ее репрезентативности, сообщил на Российской энергетической неделе замминистра финансов Алексей Сазанов. "Там разные варианты обсуждаются. Скорее всего, от котировки Санкт-Петербургской биржи откажемся. Пока прогресса нет, чтобы она стала репрезентативной. Обсуждаем сейчас (разные котировки – ред.)", – сказал он журналистам. В 2024 году Минфин использует для расчета налогов две котировки, в зависимости от того, какая больше. Первая основывается на котировке North Sea Dated (Brent датированный), из которой будет вычитаться дисконт на российскую нефть в 15 долларов. Вторая - это цена нефти в портах РФ, рассчитанная агентством Argus, плюс стоимость транспортировки морским транспортом до мировых рынков. В 2025 году к этим двум котировкам планировалось добавить еще одну, которая должна была рассчитываться на основе цены российской нефти на внебиржевых сделках СПбМТСБ. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240926/lgoty-851797084.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/92/842189215_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a5737cd2ade0f8a32c7c8bd9814f0ef1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минфин рф, спбмтсб, нефть, налог
Экономика, РОССИЯ, Минфин РФ, СПбМТСБ, Нефть, НАЛОГ
В Минфине хотят отказаться от котировки нефти СПбМТСБ при расчете налогов
Сазанов: Минфин может отказаться от котировки нефти СПбМТСБ при расчете налогов
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ, вероятно, откажется от котировки нефти Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) при расчете налогов, пока нет прогресса в ее репрезентативности, сообщил на Российской энергетической неделе замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Там разные варианты обсуждаются. Скорее всего, от котировки Санкт-Петербургской биржи откажемся. Пока прогресса нет, чтобы она стала репрезентативной. Обсуждаем сейчас (разные котировки – ред.)", – сказал он журналистам.
В 2024 году Минфин использует для расчета налогов две котировки, в зависимости от того, какая больше. Первая основывается на котировке North Sea Dated (Brent датированный), из которой будет вычитаться дисконт на российскую нефть в 15 долларов. Вторая - это цена нефти в портах РФ, рассчитанная агентством Argus, плюс стоимость транспортировки морским транспортом до мировых рынков. В 2025 году к этим двум котировкам планировалось добавить еще одну, которая должна была рассчитываться на основе цены российской нефти на внебиржевых сделках СПбМТСБ.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Минфин оценил объем налоговых льгот в нефтяной отрасли в 2023 году