https://1prime.ru/20240926/minfin-851807836.html

В Минфине хотят отказаться от котировки нефти СПбМТСБ при расчете налогов

В Минфине хотят отказаться от котировки нефти СПбМТСБ при расчете налогов - 26.09.2024, ПРАЙМ

В Минфине хотят отказаться от котировки нефти СПбМТСБ при расчете налогов

Минфин РФ, вероятно, откажется от котировки нефти Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) при расчете налогов, пока нет прогресса в... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T16:00+0300

2024-09-26T16:00+0300

2024-09-26T16:00+0300

экономика

россия

минфин рф

спбмтсб

нефть

налог

https://cdnn.1prime.ru/img/84218/92/842189215_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d67e8c61cae58375af5d87c305118642.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ, вероятно, откажется от котировки нефти Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) при расчете налогов, пока нет прогресса в ее репрезентативности, сообщил на Российской энергетической неделе замминистра финансов Алексей Сазанов. "Там разные варианты обсуждаются. Скорее всего, от котировки Санкт-Петербургской биржи откажемся. Пока прогресса нет, чтобы она стала репрезентативной. Обсуждаем сейчас (разные котировки – ред.)", – сказал он журналистам. В 2024 году Минфин использует для расчета налогов две котировки, в зависимости от того, какая больше. Первая основывается на котировке North Sea Dated (Brent датированный), из которой будет вычитаться дисконт на российскую нефть в 15 долларов. Вторая - это цена нефти в портах РФ, рассчитанная агентством Argus, плюс стоимость транспортировки морским транспортом до мировых рынков. В 2025 году к этим двум котировкам планировалось добавить еще одну, которая должна была рассчитываться на основе цены российской нефти на внебиржевых сделках СПбМТСБ. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240926/lgoty-851797084.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин рф, спбмтсб, нефть, налог