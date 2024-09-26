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В Минфине хотят отказаться от котировки нефти СПбМТСБ при расчете налогов - 26.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240926/minfin-851807836.html
В Минфине хотят отказаться от котировки нефти СПбМТСБ при расчете налогов
В Минфине хотят отказаться от котировки нефти СПбМТСБ при расчете налогов - 26.09.2024, ПРАЙМ
В Минфине хотят отказаться от котировки нефти СПбМТСБ при расчете налогов
Минфин РФ, вероятно, откажется от котировки нефти Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) при расчете налогов, пока нет прогресса в... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T16:00+0300
2024-09-26T16:00+0300
экономика
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ, вероятно, откажется от котировки нефти Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) при расчете налогов, пока нет прогресса в ее репрезентативности, сообщил на Российской энергетической неделе замминистра финансов Алексей Сазанов. "Там разные варианты обсуждаются. Скорее всего, от котировки Санкт-Петербургской биржи откажемся. Пока прогресса нет, чтобы она стала репрезентативной. Обсуждаем сейчас (разные котировки – ред.)", – сказал он журналистам. В 2024 году Минфин использует для расчета налогов две котировки, в зависимости от того, какая больше. Первая основывается на котировке North Sea Dated (Brent датированный), из которой будет вычитаться дисконт на российскую нефть в 15 долларов. Вторая - это цена нефти в портах РФ, рассчитанная агентством Argus, плюс стоимость транспортировки морским транспортом до мировых рынков. В 2025 году к этим двум котировкам планировалось добавить еще одну, которая должна была рассчитываться на основе цены российской нефти на внебиржевых сделках СПбМТСБ. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, минфин рф, спбмтсб, нефть, налог
Экономика, РОССИЯ, Минфин РФ, СПбМТСБ, Нефть, НАЛОГ
16:00 26.09.2024
 
В Минфине хотят отказаться от котировки нефти СПбМТСБ при расчете налогов

Сазанов: Минфин может отказаться от котировки нефти СПбМТСБ при расчете налогов

© Фото : Пресс-служба СПбМТСБСанкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© Фото : Пресс-служба СПбМТСБ
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ, вероятно, откажется от котировки нефти Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) при расчете налогов, пока нет прогресса в ее репрезентативности, сообщил на Российской энергетической неделе замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Там разные варианты обсуждаются. Скорее всего, от котировки Санкт-Петербургской биржи откажемся. Пока прогресса нет, чтобы она стала репрезентативной. Обсуждаем сейчас (разные котировки – ред.)", – сказал он журналистам.
В 2024 году Минфин использует для расчета налогов две котировки, в зависимости от того, какая больше. Первая основывается на котировке North Sea Dated (Brent датированный), из которой будет вычитаться дисконт на российскую нефть в 15 долларов. Вторая - это цена нефти в портах РФ, рассчитанная агентством Argus, плюс стоимость транспортировки морским транспортом до мировых рынков. В 2025 году к этим двум котировкам планировалось добавить еще одну, которая должна была рассчитываться на основе цены российской нефти на внебиржевых сделках СПбМТСБ.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
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ЭкономикаРОССИЯМинфин РФСПбМТСБНефтьНАЛОГ
 
 
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