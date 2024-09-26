https://1prime.ru/20240926/neft-851792278.html

В Минэнерго сделали прогноз по объемам добычи нефти к 2050 году

В Минэнерго сделали прогноз по объемам добычи нефти к 2050 году - 26.09.2024, ПРАЙМ

В Минэнерго сделали прогноз по объемам добычи нефти к 2050 году

Россия нацелена на ежегодную добычу 540 миллионов тонн нефти до 2050 года с учетом потребностей рынка, сказал во время выступления на Российской энергетической... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T09:36+0300

2024-09-26T09:36+0300

2024-09-26T09:37+0300

энергетика

нефть

добыча нефти

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия нацелена на ежегодную добычу 540 миллионов тонн нефти до 2050 года с учетом потребностей рынка, сказал во время выступления на Российской энергетической неделе (РЭН) первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин."Действительно, 540 миллионов тонн – это тот базовый сценарий, который мы ставим с учетом нашего взаимодействия с нашими партнерами по ОПЕК+, то есть с учетом потребностей рынка. У нас нет задачи наводнить рынок", – сказал он.Так он прокомментировал представленные ранее на сессии "Бурить нельзя останавливаться: стратегия развития нефтяной отрасли на 10 лет" планы добывать в России 540 миллионов тонн в год до 2050 года.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240926/neft-851791920.html

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нефть, добыча нефти