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ОПЕК+ планирует начать увеличение добычи нефти - 26.09.2024, ПРАЙМ
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ОПЕК+ планирует начать увеличение добычи нефти
ОПЕК+ планирует начать увеличение добычи нефти - 26.09.2024, ПРАЙМ
ОПЕК+ планирует начать увеличение добычи нефти
ОПЕК+ планирует приступить к увеличению добычи нефти в декабре, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T16:43+0300
2024-09-26T16:43+0300
энергетика
опек
нефть
добыча
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. ОПЕК+ планирует приступить к увеличению добычи нефти в декабре, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации. "ОПЕК+ намерена приступить к увеличению добычи нефти в декабре, поскольку его влияние будет незначительным, если в сентябре и последующие месяцы будет реализован план некоторых членов по более значительным сокращениям для компенсации чрезмерной добычи", - пишет агентство. По словам источников Рейтер, увеличение добычи в декабре связано не с восстановлением доли рынка, а с тем, что небольшое количество стран постепенно сворачивают добровольные сокращения. Ранее в четверг газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия готова постепенно отказываться от добровольных сокращений добычи на 1 миллион баррелей в сутки с 1 декабря, несмотря на риск долгосрочно низких цен. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца года, а введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - ранее планировалось постепенно отменять с октября, но в начале сентября это решение было сдвинуто на декабрь.
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опек, нефть, добыча
Энергетика, ОПЕК, Нефть, добыча
16:43 26.09.2024
 
ОПЕК+ планирует начать увеличение добычи нефти

Reuters: ОПЕК+ по-прежнему планирует начать увеличение добычи нефти в декабре

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. ОПЕК+ планирует приступить к увеличению добычи нефти в декабре, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.
"ОПЕК+ намерена приступить к увеличению добычи нефти в декабре, поскольку его влияние будет незначительным, если в сентябре и последующие месяцы будет реализован план некоторых членов по более значительным сокращениям для компенсации чрезмерной добычи", - пишет агентство.
По словам источников Рейтер, увеличение добычи в декабре связано не с восстановлением доли рынка, а с тем, что небольшое количество стран постепенно сворачивают добровольные сокращения.
Ранее в четверг газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия готова постепенно отказываться от добровольных сокращений добычи на 1 миллион баррелей в сутки с 1 декабря, несмотря на риск долгосрочно низких цен.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца года, а введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - ранее планировалось постепенно отменять с октября, но в начале сентября это решение было сдвинуто на декабрь.
 
ЭнергетикаОПЕКНефтьдобыча
 
 
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