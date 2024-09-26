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Орешкин призвал ЦБ разобраться с ростом корпоративного кредитования
Орешкин призвал ЦБ разобраться с ростом корпоративного кредитования - 26.09.2024, ПРАЙМ
Орешкин призвал ЦБ разобраться с ростом корпоративного кредитования
Банку России необходимо разобраться с ростом корпоративного кредитования в России, который вносит большой вклад в инфляцию, заявил замглавы администрации... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T15:48+0300
2024-09-26T15:48+0300
2024-09-26T15:48+0300
экономика
россия
максим орешкин
корпоративное кредитование
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Банку России необходимо разобраться с ростом корпоративного кредитования в России, который вносит большой вклад в инфляцию, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. "Мы видим, что по ипотеке уже есть очень серьезное замедление, по потребительскому кредитованию, хотя темпы еще остаются очень высокими, тоже идут вниз. Центральному банку здесь на самом деле надо разобраться с корпоративным кредитованием, которое и было основной причиной, по моему мнению, инфляционного давления в экономике", - сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах Российской энергетической недели. Орешкин сообщил, что видит очень большой рост корпоративного кредитного портфеля, и для исправления ситуации регулятору придется использовать разные инструменты, поскольку повышение ключевой ставки не всегда может быть эффективно. "Помимо ключевой ставки, надо использовать и другие инструменты, такие как банковское регулирование, смотреть, чтобы в отдельных секторах экономики долговая нагрузка в корпоративном секторе не росла безостановочно", - добавил он. "Здесь ЦБ предстоит большая работа, но завершив ее, можно будет говорить о том, что история с всплеском инфляции осталась позади. Она по сути уже осталась позади, потому что мы видим сейчас: с каждой неделей инфляция потихонечку годовая снижается. Но это процесс надо завершить", - сказал Орешкин. Вместе с тем замглавы АП признал, что в этой работе важно "не перегнуть палку в другую сторону, чтобы из огня не попасть в полымя". Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, максим орешкин, корпоративное кредитование
Экономика, РОССИЯ, Максим Орешкин, корпоративное кредитование
Орешкин призвал ЦБ разобраться с ростом корпоративного кредитования
Орешкин: ЦБ надо разобраться с ростом корпоративного кредитования в РФ
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Банку России необходимо разобраться с ростом корпоративного кредитования в России, который вносит большой вклад в инфляцию, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"Мы видим, что по ипотеке уже есть очень серьезное замедление, по потребительскому кредитованию, хотя темпы еще остаются очень высокими, тоже идут вниз. Центральному банку здесь на самом деле надо разобраться с корпоративным кредитованием, которое и было основной причиной, по моему мнению, инфляционного давления в экономике", - сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах Российской энергетической недели.
Орешкин сообщил, что видит очень большой рост корпоративного кредитного портфеля, и для исправления ситуации регулятору придется использовать разные инструменты, поскольку повышение ключевой ставки не всегда может быть эффективно. "Помимо ключевой ставки, надо использовать и другие инструменты, такие как банковское регулирование, смотреть, чтобы в отдельных секторах экономики долговая нагрузка в корпоративном секторе не росла безостановочно", - добавил он.
"Здесь ЦБ предстоит большая работа, но завершив ее, можно будет говорить о том, что история с всплеском инфляции осталась позади. Она по сути уже осталась позади, потому что мы видим сейчас: с каждой неделей инфляция потихонечку годовая снижается. Но это процесс надо завершить", - сказал Орешкин.
Вместе с тем замглавы АП признал, что в этой работе важно "не перегнуть палку в другую сторону, чтобы из огня не попасть в полымя".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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