Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Октябрь-ноябрь". В Киеве готовятся к страшному исходу конфликта - 26.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240926/perspektiva-851796318.html
"Октябрь-ноябрь". В Киеве готовятся к страшному исходу конфликта
"Октябрь-ноябрь". В Киеве готовятся к страшному исходу конфликта - 26.09.2024, ПРАЙМ
"Октябрь-ноябрь". В Киеве готовятся к страшному исходу конфликта
Боевые действия на Украине будут нарастать до выборов президента Соединенных Штатов. Таким мнением в беседе с журналистом Александром Шелестом* поделился... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T11:33+0300
2024-09-26T11:33+0300
спецоперация на украине
сбу
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Боевые действия на Украине будут нарастать до выборов президента Соединенных Штатов. Таким мнением в беседе с журналистом Александром Шелестом* поделился полковник СБУ в отставке Олег Стариков."Октябрь-ноябрь — это будет такая эскалационная составляющая, будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется", — заметил бывший военнослужащий.Стариков подчеркнул, что именно результаты выборов главы Белого дома определят перспективы украинского кризиса на фоне масштабного противостояния Запада и России.Ранее газета New York Times сообщила, что Харрис опережает Трампа по рейтингу поддержки населения с разницей в 2%. Согласно расчету издания, где используются агрегированные данные различных проходящих в США опросов избирателей по состоянию на субботу, Харрис поддерживают 49% жителей страны, а Трампа — 47%.Выборы президента США намечены на 5 ноября. От Демократической партии в них будет участвовать вице-президент Камала Харрис, от Республиканской— Дональд Трамп.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://1prime.ru/20240926/kapitulyatsiya-851794004.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сбу, политика
Спецоперация на Украине, СБУ, политика
11:33 26.09.2024
 
"Октябрь-ноябрь". В Киеве готовятся к страшному исходу конфликта

Экс-полковник СБУ: эскалация на Украине будет расти вплоть до выборов в США

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Боевые действия на Украине будут нарастать до выборов президента Соединенных Штатов. Таким мнением в беседе с журналистом Александром Шелестом* поделился полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
"Октябрь-ноябрь — это будет такая эскалационная составляющая, будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется", — заметил бывший военнослужащий.
Стариков подчеркнул, что именно результаты выборов главы Белого дома определят перспективы украинского кризиса на фоне масштабного противостояния Запада и России.
Ранее газета New York Times сообщила, что Харрис опережает Трампа по рейтингу поддержки населения с разницей в 2%. Согласно расчету издания, где используются агрегированные данные различных проходящих в США опросов избирателей по состоянию на субботу, Харрис поддерживают 49% жителей страны, а Трампа — 47%.
Выборы президента США намечены на 5 ноября. От Демократической партии в них будет участвовать вице-президент Камала Харрис, от Республиканской— Дональд Трамп.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Командир спецназа Ахмат генерал-майор Апти Алаудинов - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
"Окажется перед выбором". Алаудинов сделал заявление о капитуляции Украины
10:33
 
Спецоперация на УкраинеСБУполитика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала