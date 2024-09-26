https://1prime.ru/20240926/perspektiva-851796318.html
"Октябрь-ноябрь". В Киеве готовятся к страшному исходу конфликта
"Октябрь-ноябрь". В Киеве готовятся к страшному исходу конфликта - 26.09.2024, ПРАЙМ
"Октябрь-ноябрь". В Киеве готовятся к страшному исходу конфликта
Боевые действия на Украине будут нарастать до выборов президента Соединенных Штатов. Таким мнением в беседе с журналистом Александром Шелестом* поделился... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T11:33+0300
2024-09-26T11:33+0300
2024-09-26T11:33+0300
спецоперация на украине
сбу
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Боевые действия на Украине будут нарастать до выборов президента Соединенных Штатов. Таким мнением в беседе с журналистом Александром Шелестом* поделился полковник СБУ в отставке Олег Стариков."Октябрь-ноябрь — это будет такая эскалационная составляющая, будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется", — заметил бывший военнослужащий.Стариков подчеркнул, что именно результаты выборов главы Белого дома определят перспективы украинского кризиса на фоне масштабного противостояния Запада и России.Ранее газета New York Times сообщила, что Харрис опережает Трампа по рейтингу поддержки населения с разницей в 2%. Согласно расчету издания, где используются агрегированные данные различных проходящих в США опросов избирателей по состоянию на субботу, Харрис поддерживают 49% жителей страны, а Трампа — 47%.Выборы президента США намечены на 5 ноября. От Демократической партии в них будет участвовать вице-президент Камала Харрис, от Республиканской— Дональд Трамп.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://1prime.ru/20240926/kapitulyatsiya-851794004.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбу, политика
Спецоперация на Украине, СБУ, политика
"Октябрь-ноябрь". В Киеве готовятся к страшному исходу конфликта
Экс-полковник СБУ: эскалация на Украине будет расти вплоть до выборов в США
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Боевые действия на Украине будут нарастать до выборов президента Соединенных Штатов. Таким мнением в беседе с журналистом Александром Шелестом* поделился полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
"Октябрь-ноябрь — это будет такая эскалационная составляющая, будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется", — заметил бывший военнослужащий.
Стариков подчеркнул, что именно результаты выборов главы Белого дома определят перспективы украинского кризиса на фоне масштабного противостояния Запада и России.
Ранее газета New York Times сообщила, что Харрис опережает Трампа по рейтингу поддержки населения с разницей в 2%. Согласно расчету издания, где используются агрегированные данные различных проходящих в США опросов избирателей по состоянию на субботу, Харрис поддерживают 49% жителей страны, а Трампа — 47%.
Выборы президента США намечены на 5 ноября. От Демократической партии в них будет участвовать вице-президент Камала Харрис, от Республиканской— Дональд Трамп.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
"Окажется перед выбором". Алаудинов сделал заявление о капитуляции Украины