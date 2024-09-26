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"Октябрь-ноябрь". В Киеве готовятся к страшному исходу конфликта

"Октябрь-ноябрь". В Киеве готовятся к страшному исходу конфликта - 26.09.2024, ПРАЙМ

"Октябрь-ноябрь". В Киеве готовятся к страшному исходу конфликта

Боевые действия на Украине будут нарастать до выборов президента Соединенных Штатов. Таким мнением в беседе с журналистом Александром Шелестом* поделился... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T11:33+0300

2024-09-26T11:33+0300

2024-09-26T11:33+0300

спецоперация на украине

сбу

политика

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Боевые действия на Украине будут нарастать до выборов президента Соединенных Штатов. Таким мнением в беседе с журналистом Александром Шелестом* поделился полковник СБУ в отставке Олег Стариков."Октябрь-ноябрь — это будет такая эскалационная составляющая, будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется", — заметил бывший военнослужащий.Стариков подчеркнул, что именно результаты выборов главы Белого дома определят перспективы украинского кризиса на фоне масштабного противостояния Запада и России.Ранее газета New York Times сообщила, что Харрис опережает Трампа по рейтингу поддержки населения с разницей в 2%. Согласно расчету издания, где используются агрегированные данные различных проходящих в США опросов избирателей по состоянию на субботу, Харрис поддерживают 49% жителей страны, а Трампа — 47%.Выборы президента США намечены на 5 ноября. От Демократической партии в них будет участвовать вице-президент Камала Харрис, от Республиканской— Дональд Трамп.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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