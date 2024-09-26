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Путин назвал главную задачу России в атомной сфере - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал главную задачу России в атомной сфере
Путин назвал главную задачу России в атомной сфере - 26.09.2024, ПРАЙМ
Путин назвал главную задачу России в атомной сфере
Россия должна закрепить свое мировое лидерство в атомной сфере, заявил президент страны Владимир Путин. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T14:46+0300
2024-09-26T14:46+0300
энергетика
россия
аэс
владимир путин
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия должна закрепить свое мировое лидерство в атомной сфере, заявил президент страны Владимир Путин."В рамках этого нацпроекта будут поставлены амбициозные задачи, а именно: закрепить мировое лидерство России в атомной сфере. Именно закрепить мировое лидерство, потому что сейчас оно, наше лидерство, не является глобальным", - сказал глава государства на полях международного форума "Российская энергетическая неделя".Российский лидер также отметил, что в рамках нового национального проекта "Новые ядерные и энергетические технологии", который будет запущен с 2025 года, будут поставлены амбициозные задачи для достижения этой цели. Президент также отметил, что в рамках этого проекта одной из задач является обеспечение технологического суверенитета страны во всех сферах топливно-энергетического комплекса.Он подчеркнул, что Россия не строит просто атомные электростанции за рубежом, но создает индустрию энергетики в этих странах, включая подготовку специалистов. Путин отметил, что сотрудничество в области мирного атома строится таким образом, и это позволяет создавать новые отрасли энергетики и экономики для партнеров.
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россия, аэс, владимир путин
Энергетика, РОССИЯ, АЭС, Владимир Путин
14:46 26.09.2024
 
Путин назвал главную задачу России в атомной сфере

Путин: Россия должна закрепить мировое лидерство в атомной сфере

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Пленарное заседание
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия должна закрепить свое мировое лидерство в атомной сфере, заявил президент страны Владимир Путин.
"В рамках этого нацпроекта будут поставлены амбициозные задачи, а именно: закрепить мировое лидерство России в атомной сфере. Именно закрепить мировое лидерство, потому что сейчас оно, наше лидерство, не является глобальным", - сказал глава государства на полях международного форума "Российская энергетическая неделя".
Российский лидер также отметил, что в рамках нового национального проекта "Новые ядерные и энергетические технологии", который будет запущен с 2025 года, будут поставлены амбициозные задачи для достижения этой цели. Президент также отметил, что в рамках этого проекта одной из задач является обеспечение технологического суверенитета страны во всех сферах топливно-энергетического комплекса.
Он подчеркнул, что Россия не строит просто атомные электростанции за рубежом, но создает индустрию энергетики в этих странах, включая подготовку специалистов. Путин отметил, что сотрудничество в области мирного атома строится таким образом, и это позволяет создавать новые отрасли энергетики и экономики для партнеров.
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13:18
 
ЭнергетикаРОССИЯАЭСВладимир Путин
 
 
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