https://1prime.ru/20240926/putin-851804169.html
Путин назвал главную задачу России в атомной сфере
Путин назвал главную задачу России в атомной сфере - 26.09.2024, ПРАЙМ
Путин назвал главную задачу России в атомной сфере
Россия должна закрепить свое мировое лидерство в атомной сфере, заявил президент страны Владимир Путин. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T14:46+0300
2024-09-26T14:46+0300
2024-09-26T14:46+0300
энергетика
россия
аэс
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851351805_0:178:3011:1871_1920x0_80_0_0_85626bda9dc04b0d230568304719f2d9.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия должна закрепить свое мировое лидерство в атомной сфере, заявил президент страны Владимир Путин."В рамках этого нацпроекта будут поставлены амбициозные задачи, а именно: закрепить мировое лидерство России в атомной сфере. Именно закрепить мировое лидерство, потому что сейчас оно, наше лидерство, не является глобальным", - сказал глава государства на полях международного форума "Российская энергетическая неделя".Российский лидер также отметил, что в рамках нового национального проекта "Новые ядерные и энергетические технологии", который будет запущен с 2025 года, будут поставлены амбициозные задачи для достижения этой цели. Президент также отметил, что в рамках этого проекта одной из задач является обеспечение технологического суверенитета страны во всех сферах топливно-энергетического комплекса.Он подчеркнул, что Россия не строит просто атомные электростанции за рубежом, но создает индустрию энергетики в этих странах, включая подготовку специалистов. Путин отметил, что сотрудничество в области мирного атома строится таким образом, и это позволяет создавать новые отрасли энергетики и экономики для партнеров.
https://1prime.ru/20240926/otrasl-851800471.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851351805_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_07a3e4e88f12ce9c3f88f4efcbf44eec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аэс, владимир путин
Энергетика, РОССИЯ, АЭС, Владимир Путин
Путин назвал главную задачу России в атомной сфере
Путин: Россия должна закрепить мировое лидерство в атомной сфере
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия должна закрепить свое мировое лидерство в атомной сфере, заявил президент страны Владимир Путин.
"В рамках этого нацпроекта будут поставлены амбициозные задачи, а именно: закрепить мировое лидерство России в атомной сфере. Именно закрепить мировое лидерство, потому что сейчас оно, наше лидерство, не является глобальным", - сказал глава государства на полях международного форума "Российская энергетическая неделя".
Российский лидер также отметил, что в рамках нового национального проекта "Новые ядерные и энергетические технологии", который будет запущен с 2025 года, будут поставлены амбициозные задачи для достижения этой цели. Президент также отметил, что в рамках этого проекта одной из задач является обеспечение технологического суверенитета страны во всех сферах топливно-энергетического комплекса.
Он подчеркнул, что Россия не строит просто атомные электростанции за рубежом, но создает индустрию энергетики в этих странах, включая подготовку специалистов. Путин отметил, что сотрудничество в области мирного атома строится таким образом, и это позволяет создавать новые отрасли энергетики и экономики для партнеров.
Атомная отрасль России - вне конкуренции в мире, заявил Песков