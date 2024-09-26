https://1prime.ru/20240926/putin-851804169.html

Путин назвал главную задачу России в атомной сфере

Путин назвал главную задачу России в атомной сфере - 26.09.2024, ПРАЙМ

Путин назвал главную задачу России в атомной сфере

Россия должна закрепить свое мировое лидерство в атомной сфере, заявил президент страны Владимир Путин. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T14:46+0300

2024-09-26T14:46+0300

2024-09-26T14:46+0300

энергетика

россия

аэс

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851351805_0:178:3011:1871_1920x0_80_0_0_85626bda9dc04b0d230568304719f2d9.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия должна закрепить свое мировое лидерство в атомной сфере, заявил президент страны Владимир Путин."В рамках этого нацпроекта будут поставлены амбициозные задачи, а именно: закрепить мировое лидерство России в атомной сфере. Именно закрепить мировое лидерство, потому что сейчас оно, наше лидерство, не является глобальным", - сказал глава государства на полях международного форума "Российская энергетическая неделя".Российский лидер также отметил, что в рамках нового национального проекта "Новые ядерные и энергетические технологии", который будет запущен с 2025 года, будут поставлены амбициозные задачи для достижения этой цели. Президент также отметил, что в рамках этого проекта одной из задач является обеспечение технологического суверенитета страны во всех сферах топливно-энергетического комплекса.Он подчеркнул, что Россия не строит просто атомные электростанции за рубежом, но создает индустрию энергетики в этих странах, включая подготовку специалистов. Путин отметил, что сотрудничество в области мирного атома строится таким образом, и это позволяет создавать новые отрасли энергетики и экономики для партнеров.

https://1prime.ru/20240926/otrasl-851800471.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, аэс, владимир путин