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Hainan Airlines запустит авиарейсы из Владивостока в Пекин - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Hainan Airlines запустит авиарейсы из Владивостока в Пекин
Hainan Airlines запустит авиарейсы из Владивостока в Пекин - 26.09.2024, ПРАЙМ
Hainan Airlines запустит авиарейсы из Владивостока в Пекин
Китайская авиакомпания Hainan Airlines с 20 октября запускает авиарейс Владивосток – Пекин, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Владивостока. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T11:30+0300
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авиарейсы
авиакомпания
китай
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ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – ПРАЙМ. Китайская авиакомпания Hainan Airlines с 20 октября запускает авиарейс Владивосток – Пекин, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Владивостока. "Рейс с 20 октября", - сказал собеседник агентства. Согласно данным на сайте аэропорта, Boeing 737-800 будет летать в Пекин три раза в неделю: во вторник, пятницу и воскресенье. Сейчас Hainan Airlines трижды в неделю выполняет рейсы из Владивостока в Далянь.
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авиарейсы, авиакомпания, китай, hainan airlines
авиарейсы, Авиакомпания, КИТАЙ, Hainan Airlines
11:30 26.09.2024
 
Hainan Airlines запустит авиарейсы из Владивостока в Пекин

Китайская Hainan Airlines запустит в октябре авиарейсы из Владивостока в Пекин

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – ПРАЙМ. Китайская авиакомпания Hainan Airlines с 20 октября запускает авиарейс Владивосток – Пекин, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Владивостока.
"Рейс с 20 октября", - сказал собеседник агентства.
Согласно данным на сайте аэропорта, Boeing 737-800 будет летать в Пекин три раза в неделю: во вторник, пятницу и воскресенье.
Сейчас Hainan Airlines трижды в неделю выполняет рейсы из Владивостока в Далянь.
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авиарейсыАвиакомпанияКИТАЙHainan Airlines
 
 
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