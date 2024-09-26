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ЦБ планирует опубликовать рейтинг банков по уровню жалоб клиентов

ЦБ планирует опубликовать рейтинг банков по уровню жалоб клиентов - 26.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ планирует опубликовать рейтинг банков по уровню жалоб клиентов

По просьбе пресс-службы ЦБ РФ уточняется цитата во втором абзаце, в связи с чем уточняются формулировки заголовка и первого абзаца. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T18:33+0300

2024-09-26T18:33+0300

2024-09-26T18:33+0300

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По просьбе пресс-службы ЦБ РФ уточняется цитата во втором абзаце, в связи с чем уточняются формулировки заголовка и первого абзаца. СОЧИ, 26 сен - РИА Новости. ЦБ РФ по итогам этого года опубликует рейтинг банков по уровню обоснованных жалоб от клиентов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы готовимся по итогам года публиковать рэнкинг банков по уровню обоснованных жалоб, как уже делаем это по страховщикам, чтобы и потребители уже видели, на какие банки больше всего обоснованно жалуются по нарушению прав потребителя", - сообщила она на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России. Набиуллина отметила, что ЦБ также планирует выпустить рекомендации для банков, которые будут касаться работы дистанционных каналов продаж. "Но ничто не мешает банкам работать над ошибками уже сейчас, ведь цифровизация не должна приводить к манипулированию человеком", - добавила она. По ее словам, цифровизация работает только тогда, когда банку нужно продать что-то клиенту, "а когда человек защищает свои права, то эта цифровизация у банков почему-то пропадает".

https://1prime.ru/20240926/tsb-851810586.html

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россия, рейтинг, банки, жалобы