https://1prime.ru/20240926/reyting-851813672.html
ЦБ планирует опубликовать рейтинг банков по уровню жалоб клиентов
ЦБ планирует опубликовать рейтинг банков по уровню жалоб клиентов - 26.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ планирует опубликовать рейтинг банков по уровню жалоб клиентов
По просьбе пресс-службы ЦБ РФ уточняется цитата во втором абзаце, в связи с чем уточняются формулировки заголовка и первого абзаца. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T18:33+0300
2024-09-26T18:33+0300
2024-09-26T18:33+0300
банк россии
россия
рейтинг
банки
жалобы
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/35/840753590_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_ea8f7a2fbed5b093bf5e585fef96d872.jpg
По просьбе пресс-службы ЦБ РФ уточняется цитата во втором абзаце, в связи с чем уточняются формулировки заголовка и первого абзаца. СОЧИ, 26 сен - РИА Новости. ЦБ РФ по итогам этого года опубликует рейтинг банков по уровню обоснованных жалоб от клиентов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы готовимся по итогам года публиковать рэнкинг банков по уровню обоснованных жалоб, как уже делаем это по страховщикам, чтобы и потребители уже видели, на какие банки больше всего обоснованно жалуются по нарушению прав потребителя", - сообщила она на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России. Набиуллина отметила, что ЦБ также планирует выпустить рекомендации для банков, которые будут касаться работы дистанционных каналов продаж. "Но ничто не мешает банкам работать над ошибками уже сейчас, ведь цифровизация не должна приводить к манипулированию человеком", - добавила она. По ее словам, цифровизация работает только тогда, когда банку нужно продать что-то клиенту, "а когда человек защищает свои права, то эта цифровизация у банков почему-то пропадает".
https://1prime.ru/20240926/tsb-851810586.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/35/840753590_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_7146f3002d57043d8b054b1246f93048.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рейтинг, банки, жалобы
Банк России, РОССИЯ, рейтинг, Банки, жалобы
ЦБ планирует опубликовать рейтинг банков по уровню жалоб клиентов
ЦБ намерен выпустить рейтинг банков по уровню жалоб клиентов по итогам 2024 года
По просьбе пресс-службы ЦБ РФ уточняется цитата во втором абзаце, в связи с чем уточняются формулировки заголовка и первого абзаца.
СОЧИ, 26 сен - РИА Новости. ЦБ РФ по итогам этого года опубликует рейтинг банков по уровню обоснованных жалоб от клиентов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы готовимся по итогам года публиковать рэнкинг банков по уровню обоснованных жалоб, как уже делаем это по страховщикам, чтобы и потребители уже видели, на какие банки больше всего обоснованно жалуются по нарушению прав потребителя", - сообщила она на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России.
Набиуллина отметила, что ЦБ также планирует выпустить рекомендации для банков, которые будут касаться работы дистанционных каналов продаж. "Но ничто не мешает банкам работать над ошибками уже сейчас, ведь цифровизация не должна приводить к манипулированию человеком", - добавила она.
По ее словам, цифровизация работает только тогда, когда банку нужно продать что-то клиенту, "а когда человек защищает свои права, то эта цифровизация у банков почему-то пропадает".
ЦБ намерен работать с властями по вопросу увеличения штрафов за мисселинг