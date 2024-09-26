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В Крыму назвали обновление ядерной доктрины РФ сигналом Западу

В Крыму назвали обновление ядерной доктрины РФ сигналом Западу - 26.09.2024, ПРАЙМ

В Крыму назвали обновление ядерной доктрины РФ сигналом Западу

Обновление ядерной доктрины России является сигналом спекулирующему на "красных линиях" Западу, подчеркнул глава крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T10:33+0300

2024-09-26T10:33+0300

2024-09-26T10:33+0300

спецоперация на украине

россия

украина

ядерное оружие

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – ПРАЙМ. Обновление ядерной доктрины России является сигналом спекулирующему на "красных линиях" Западу, подчеркнул глава крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе заседания постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию вынес на обсуждение вопрос, связанный с обновлением основ госполитики в соответствующей области."Им (западным странам - прим. ред.) дано понять, что Россия не стерпит угроз своему суверенитету и каждый агрессор на собственной шкуре почувствует удар возмездия", - подчеркнул Смирнов в беседе с РИА Новости.Помимо этого, добавил глава крымской миссии, киевский режим своими запросами на удары "вглубь" России осознанно подставляет Украину под ядерный удар российской стороны.

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россия, украина, ядерное оружие, владимир путин