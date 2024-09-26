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Венгрия ведет переговоры с поставщиками СПГ из Катара, сообщил Сийярто
Венгрия ведет переговоры с поставщиками СПГ из Катара, сообщил Сийярто - 26.09.2024, ПРАЙМ
Венгрия ведет переговоры с поставщиками СПГ из Катара, сообщил Сийярто
Будапешт ведет переговоры с потенциальными поставщиками сжиженного природного газа из Катара, чтобы начать закупки с 2027 года. Об этом сообщил в эфире... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T18:20+0300
2024-09-26T18:20+0300
2024-09-26T18:20+0300
энергетика
венгрия
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 26 сен - ПРАЙМ. Будапешт ведет переговоры с потенциальными поставщиками сжиженного природного газа из Катара, чтобы начать закупки с 2027 года. Об этом сообщил в эфире телеканала М1 министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, сейчас уже начались предметные переговоры с катарскими компаниями о том, каким образом с 2027 года можно было бы "включить в венгерский энергомикс". Ведется оценка возможных физических маршрутов, добавил министр. Он также отметил, что для диверсификации венгерского энергоснабжения требуется расширение мощностей газопроводов юго-восточной Европы. Ранее министр заявлял, что Словакия, Румыния, Сербия, Венгрия, Болгария, Греция и Турция обсуждают вопрос расширения инфраструктуры для поставок газа из Турции, Азербайджана и Катара в центральную Европу, так как ЕС отказался помогать им в этом. Кроме того, ранее Сийярто отмечал, что в ходе его визита в Доху было подписано соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках СПГ в Венгрию примерно через три года. По его словам, идут также переговоры с Оманом на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа. Министр подчеркивал что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа не означают отказа от контрактов с РФ, они направлены на диверсификацию.
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венгрия, петер сийярто, поставки спг
Энергетика, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, поставки СПГ
Венгрия ведет переговоры с поставщиками СПГ из Катара, сообщил Сийярто
Сийярто: Венгрия ведет переговоры по закупке СПГ в Катаре с 2027 года
БУДАПЕШТ, 26 сен - ПРАЙМ. Будапешт ведет переговоры с потенциальными поставщиками сжиженного природного газа из Катара, чтобы начать закупки с 2027 года. Об этом сообщил в эфире телеканала М1 министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, сейчас уже начались предметные переговоры с катарскими компаниями о том, каким образом с 2027 года можно было бы "включить в венгерский энергомикс". Ведется оценка возможных физических маршрутов, добавил министр.
Он также отметил, что для диверсификации венгерского энергоснабжения требуется расширение мощностей газопроводов юго-восточной Европы.
Ранее министр заявлял, что Словакия, Румыния, Сербия, Венгрия, Болгария, Греция и Турция обсуждают вопрос расширения инфраструктуры для поставок газа из Турции, Азербайджана и Катара в центральную Европу, так как ЕС отказался помогать им в этом.
Кроме того, ранее Сийярто отмечал, что в ходе его визита в Доху было подписано соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках СПГ в Венгрию примерно через три года. По его словам, идут также переговоры с Оманом на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа. Министр подчеркивал что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа не означают отказа от контрактов с РФ, они направлены на диверсификацию.
Сийярто рассказал, когда подрыв "Севпотоков" будет считаться гостерроризмом