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Сийярто назвал остановку транзита нефти Украиной недружественным поведением - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Сийярто назвал остановку транзита нефти Украиной недружественным поведением
Сийярто назвал остановку транзита нефти Украиной недружественным поведением - 26.09.2024, ПРАЙМ
Сийярто назвал остановку транзита нефти Украиной недружественным поведением
Прекращение Украиной транзита нефти марки "Лукойл" является недружественным поведением, считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T07:04+0300
2024-09-26T07:04+0300
энергетика
венгрия
украина
поставки
лукойл
транзит
ес
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ООН, 26 сен – ПРАЙМ. Прекращение Украиной транзита нефти марки "Лукойл" является недружественным поведением, считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. "Произошло то, что вместо того, чтобы ЕС ясно дал понять, что страна-кандидат (на вступление в ЕС – ред.) не может ставить под угрозу энергетическую безопасность двух государств-членов, они заявили, что для нас это не является большой проблемой", - объяснил он. Сийярто вспомнил, что Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии за помощью, однако в ответ лишь получили заявление, что остановка транзита - не проблема.В связи с этим, подчеркнул глава венгерского МИД, страна была вынуждена "взять на себя больше рисков" и неудобные финансовые обязательства. Несмотря на то, что Венгрия смогла обеспечить безопасность поставок, Сийярто оценил поведение Киева, как "недружественное".
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венгрия, украина, поставки, лукойл, транзит, ес
Энергетика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, поставки, Лукойл, транзит, ЕС
07:04 26.09.2024
 
Сийярто назвал остановку транзита нефти Украиной недружественным поведением

Сийярто: остановка Украиной транзита нефти "Лукойла" - это недружественное поведение

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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ООН, 26 сен – ПРАЙМ. Прекращение Украиной транзита нефти марки "Лукойл" является недружественным поведением, считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Произошло то, что вместо того, чтобы ЕС ясно дал понять, что страна-кандидат (на вступление в ЕС – ред.) не может ставить под угрозу энергетическую безопасность двух государств-членов, они заявили, что для нас это не является большой проблемой", - объяснил он. Сийярто вспомнил, что Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии за помощью, однако в ответ лишь получили заявление, что остановка транзита - не проблема.
В связи с этим, подчеркнул глава венгерского МИД, страна была вынуждена "взять на себя больше рисков" и неудобные финансовые обязательства. Несмотря на то, что Венгрия смогла обеспечить безопасность поставок, Сийярто оценил поведение Киева, как "недружественное".
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
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05:07
 
ЭнергетикаВЕНГРИЯУКРАИНАпоставкиЛукойлтранзитЕС
 
 
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