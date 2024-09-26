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Сийярто назвал остановку транзита нефти Украиной недружественным поведением

Сийярто назвал остановку транзита нефти Украиной недружественным поведением - 26.09.2024, ПРАЙМ

Сийярто назвал остановку транзита нефти Украиной недружественным поведением

Прекращение Украиной транзита нефти марки "Лукойл" является недружественным поведением, считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T07:04+0300

2024-09-26T07:04+0300

2024-09-26T07:04+0300

энергетика

венгрия

украина

поставки

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транзит

ес

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ООН, 26 сен – ПРАЙМ. Прекращение Украиной транзита нефти марки "Лукойл" является недружественным поведением, считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. "Произошло то, что вместо того, чтобы ЕС ясно дал понять, что страна-кандидат (на вступление в ЕС – ред.) не может ставить под угрозу энергетическую безопасность двух государств-членов, они заявили, что для нас это не является большой проблемой", - объяснил он. Сийярто вспомнил, что Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии за помощью, однако в ответ лишь получили заявление, что остановка транзита - не проблема.В связи с этим, подчеркнул глава венгерского МИД, страна была вынуждена "взять на себя больше рисков" и неудобные финансовые обязательства. Несмотря на то, что Венгрия смогла обеспечить безопасность поставок, Сийярто оценил поведение Киева, как "недружественное".

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венгрия, украина, поставки, лукойл, транзит, ес