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В ЦБ хотят введения в России конкретных схем выдачи жилищных кредитов - 26.09.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ хотят введения в России конкретных схем выдачи жилищных кредитов
В ЦБ хотят введения в России конкретных схем выдачи жилищных кредитов - 26.09.2024, ПРАЙМ
В ЦБ хотят введения в России конкретных схем выдачи жилищных кредитов
ЦБ РФ настойчиво попросит законодателей ввести конкретные схемы выдачи жилищных кредитов, если недобросовестные схемы будут плодиться, заявила глава Банка... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T15:58+0300
2024-09-26T15:58+0300
банк россии
россия
эльвира набиуллина
кредит
жилье
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ настойчиво попросит законодателей ввести конкретные схемы выдачи жилищных кредитов, если недобросовестные схемы будут плодиться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на ХХI Международном банковском форуме. "Много схем, к которым привлекают сейчас людей... хочу еще раз подчеркнуть, если такие схемы будут плодиться, мы будем настойчиво просить законодателя утвердить тот ипотечный стандарт, за который банки не смогут выходить, то есть могут выдавать только по тем продуктам, которые будут прописаны в законе", - сказала она.
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россия, эльвира набиуллина, кредит, жилье
Банк России, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, кредит, жилье
15:58 26.09.2024
 
В ЦБ хотят введения в России конкретных схем выдачи жилищных кредитов

Набиуллина: ЦБ может попросить ввести конкретные схемы выдачи жилищных кредитов

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтроительство жилого дома в Москве
Строительство жилого дома в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ настойчиво попросит законодателей ввести конкретные схемы выдачи жилищных кредитов, если недобросовестные схемы будут плодиться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на ХХI Международном банковском форуме.
"Много схем, к которым привлекают сейчас людей... хочу еще раз подчеркнуть, если такие схемы будут плодиться, мы будем настойчиво просить законодателя утвердить тот ипотечный стандарт, за который банки не смогут выходить, то есть могут выдавать только по тем продуктам, которые будут прописаны в законе", - сказала она.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
Набиуллина назвала снижение объемов выдачи ипотеки в России недраматическим
15:55
 
Банк РоссииРОССИЯЭльвира Набиуллинакредитжилье
 
 
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