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"Вот-вот". На Западе неожиданно высказались об Угледаре
"Вот-вот". На Западе неожиданно высказались об Угледаре - 26.09.2024, ПРАЙМ
"Вот-вот". На Западе неожиданно высказались об Угледаре
В Западных СМИ скоро исчезнет информация о необходимости ВСУ удерживать Угледар. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился ирландский... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T09:25+0300
2024-09-26T09:25+0300
2024-09-26T09:25+0300
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. В Западных СМИ скоро исчезнет информация о необходимости ВСУ удерживать Угледар. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз."Угледар вот-вот перестанет иметь "реальное стратегическое значение" для западных корпоративных СМИ", — сказано в публикации.Ранее Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подчеркнул важность освобождения Угледара для ДНР. Советник Пушилина Игорь Кимаковский утверждает, что российские военные окружили украинский гарнизон в Угледаре, что делает ротацию украинских бойцов практически невозможной, а противник вынужден искать иные пути отхода.Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в свою очередь заметила, что хаос в 72-й бригаде из-за снятия командира на пике наступления россиян и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВС РФ, ВСУ
"Вот-вот". На Западе неожиданно высказались об Угледаре
Боуз: западные СМИ скоро заявят об отсутствии необходимости удерживать Угледар
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ.
В Западных СМИ скоро исчезнет информация о необходимости ВСУ удерживать Угледар. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился
ирландский журналист Чей Боуз.
"Угледар вот-вот перестанет иметь "реальное стратегическое значение" для западных корпоративных СМИ", — сказано в публикации.
Ранее Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подчеркнул важность освобождения Угледара для ДНР. Советник Пушилина Игорь Кимаковский утверждает, что российские военные окружили украинский гарнизон в Угледаре, что делает ротацию украинских бойцов практически невозможной, а противник вынужден искать иные пути отхода.
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в свою очередь заметила, что хаос в 72-й бригаде из-за снятия командира на пике наступления россиян и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени.
"Потеря Угледара — вопрос времени". В Раде обрушились на командование ВСУ