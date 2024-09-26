https://1prime.ru/20240926/ugledar-851791670.html

"Вот-вот". На Западе неожиданно высказались об Угледаре

"Вот-вот". На Западе неожиданно высказались об Угледаре - 26.09.2024, ПРАЙМ

"Вот-вот". На Западе неожиданно высказались об Угледаре

В Западных СМИ скоро исчезнет информация о необходимости ВСУ удерживать Угледар. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился ирландский... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T09:25+0300

2024-09-26T09:25+0300

2024-09-26T09:25+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. В Западных СМИ скоро исчезнет информация о необходимости ВСУ удерживать Угледар. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз."Угледар вот-вот перестанет иметь "реальное стратегическое значение" для западных корпоративных СМИ", — сказано в публикации.Ранее Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подчеркнул важность освобождения Угледара для ДНР. Советник Пушилина Игорь Кимаковский утверждает, что российские военные окружили украинский гарнизон в Угледаре, что делает ротацию украинских бойцов практически невозможной, а противник вынужден искать иные пути отхода.Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в свою очередь заметила, что хаос в 72-й бригаде из-за снятия командира на пике наступления россиян и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени.

https://1prime.ru/20240923/ugledar-851723616.html

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