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"Постоянное давление". NYT рассказала о "кошмаре" ВСУ в районе Покровска - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Постоянное давление". NYT рассказала о "кошмаре" ВСУ в районе Покровска
"Постоянное давление". NYT рассказала о "кошмаре" ВСУ в районе Покровска - 26.09.2024, ПРАЙМ
"Постоянное давление". NYT рассказала о "кошмаре" ВСУ в районе Покровска
Российские войска продолжают наступление в Донбассе спустя месяцы "постоянного давления", и город Угледар находится под угрозой окружения, передает издание The... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T11:01+0300
2024-09-26T11:01+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российские войска продолжают наступление в Донбассе спустя месяцы "постоянного давления", и город Угледар находится под угрозой окружения, передает издание The New York Times со ссылкой на украинских военных."Если им (ВС России - прим.ред.) удастся прорваться через мины, Угледар окажется в полном окружении", — рассказал в беседе с NYT старший лейтенант 72-й механизированной бригады Дмитрий.Украинские военные заявляют, что они "измотаны" из-за того, что бои происходят на разных участках фронта. Солдаты ВСУ также столкнулись с "кошмарными" условиями боевых действий в районе Угледара, где российские войска заняли ключевые шахты и взяли город в полукольцо. Кроме того, российские военные уже значительно приблизились к Покровску.Всю эту ситуацию журналисты описывают как критическую, и предупреждают о возможной утрате Покровска и Мирнограда, что может усилить позиции России в регионе. Владимир Зеленский также признает, что ситуация сложная и украинским силам не хватает ресурсов для защиты, заключили в издании.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
11:01 26.09.2024
 
"Постоянное давление". NYT рассказала о "кошмаре" ВСУ в районе Покровска

NYT: Угледар вскоре будет окружен, российские войска уже подошли к Покровску

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат"
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российские войска продолжают наступление в Донбассе спустя месяцы "постоянного давления", и город Угледар находится под угрозой окружения, передает издание The New York Times со ссылкой на украинских военных.
"Если им (ВС России - прим.ред.) удастся прорваться через мины, Угледар окажется в полном окружении", — рассказал в беседе с NYT старший лейтенант 72-й механизированной бригады Дмитрий.
Украинские военные заявляют, что они "измотаны" из-за того, что бои происходят на разных участках фронта. Солдаты ВСУ также столкнулись с "кошмарными" условиями боевых действий в районе Угледара, где российские войска заняли ключевые шахты и взяли город в полукольцо. Кроме того, российские военные уже значительно приблизились к Покровску.
Всю эту ситуацию журналисты описывают как критическую, и предупреждают о возможной утрате Покровска и Мирнограда, что может усилить позиции России в регионе. Владимир Зеленский также признает, что ситуация сложная и украинским силам не хватает ресурсов для защиты, заключили в издании.
Танк Т-80БВМ - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
"Вот-вот". На Западе неожиданно высказались об Угледаре
09:25
 
Спецоперация на УкраинеВСУ
 
 
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