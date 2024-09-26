https://1prime.ru/20240926/ugledar-851795226.html

"Постоянное давление". NYT рассказала о "кошмаре" ВСУ в районе Покровска

"Постоянное давление". NYT рассказала о "кошмаре" ВСУ в районе Покровска - 26.09.2024, ПРАЙМ

"Постоянное давление". NYT рассказала о "кошмаре" ВСУ в районе Покровска

Российские войска продолжают наступление в Донбассе спустя месяцы "постоянного давления", и город Угледар находится под угрозой окружения, передает издание The... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T11:01+0300

2024-09-26T11:01+0300

2024-09-26T11:01+0300

спецоперация на украине

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/19/851763237_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_14a244754806f0c542d235dddddcb09c.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российские войска продолжают наступление в Донбассе спустя месяцы "постоянного давления", и город Угледар находится под угрозой окружения, передает издание The New York Times со ссылкой на украинских военных."Если им (ВС России - прим.ред.) удастся прорваться через мины, Угледар окажется в полном окружении", — рассказал в беседе с NYT старший лейтенант 72-й механизированной бригады Дмитрий.Украинские военные заявляют, что они "измотаны" из-за того, что бои происходят на разных участках фронта. Солдаты ВСУ также столкнулись с "кошмарными" условиями боевых действий в районе Угледара, где российские войска заняли ключевые шахты и взяли город в полукольцо. Кроме того, российские военные уже значительно приблизились к Покровску.Всю эту ситуацию журналисты описывают как критическую, и предупреждают о возможной утрате Покровска и Мирнограда, что может усилить позиции России в регионе. Владимир Зеленский также признает, что ситуация сложная и украинским силам не хватает ресурсов для защиты, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240926/ugledar-851791670.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу