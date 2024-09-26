https://1prime.ru/20240926/yuan-851813097.html

Курс рубля к юаню на Московской бирже остается под давлением

Курс рубля к юаню на Московской бирже остается под давлением - 26.09.2024, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Московской бирже остается под давлением

Рубль на Московской бирже снижается против юаня, китайская валюта вышла на уровень 13,2 рубля, следует из данных торгов. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T17:58+0300

2024-09-26T17:58+0300

2024-09-26T17:59+0300

китайский юань

россия

мосбиржа

биржевые торги

юань

https://cdnn.1prime.ru/img/77337/77/773377790_0:31:1500:875_1920x0_80_0_0_1319d6a7dcd78fca461adb80a4eeda90.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже снижается против юаня, китайская валюта вышла на уровень 13,2 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.36 мск повышается на 6 копеек, до 13,21 рубля. Повышение составляет 0,4%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,11-13,24 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 106,3 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 92,69 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,017 против 7,011 на форексе. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Курс рубля к юаню в четверг на Московской бирже остается под давлением, несмотря на близость пика налогового периода сентября. Юань торгуется около 13,2 рубля - поблизости от максимума почти за год (13,27 рубля), достигнутого двумя днями ранее. "Рубль продолжает чувствовать себя неуверенно, юань на Мосбирже вернулся на уровень 13,2 рубля, доллар по индикаторам срочного рынка движется над 92 рублями. Попытки укрепления рубля носят эпизодический импульсный характер, что свойственно налоговому периоду. В условиях невысокой ликвидности рынка разовые сделки экспортеров по продаже дополнительных объемов валюты оказывают чувствительное, но кратковременное воздействие на курс", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.40 мск падает на 2,1%, до 71,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилен около 101 пункта. ПРОГНОЗЫ Краткосрочную поддержку курсу рубля может оказать налоговый период сентября, полагает Андрей Алексеев из УК "Первая". "В подобных условиях можно ожидать, что в октябре курс доллара будет в среднем составлять около 93 рублей, а китайского юаня – 13,2 рубля", - добавляет он. Основной эффект фискального периода сентября может проявиться в конце недели, рассчитывает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Спад цен на нефть также может сказываться на уверенности нацвалюты, хотя фактически ценовые движения сырьевого рынка транслируются в курс с лагом в 4-8 недель. Краткосрочно сохраняем прогноз сдержанного укрепления рубля с целями 13 рублей за юань и чуть ниже 92 рублей за доллар", - добавляет он.

https://1prime.ru/20240926/kurs-851811706.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа, биржевые торги, юань