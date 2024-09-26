https://1prime.ru/20240926/zapad-851816234.html
В США раскрыли число обученных на Западе украинских военных
В США раскрыли число обученных на Западе украинских военных - 26.09.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли число обученных на Западе украинских военных
Страны запада провели на своей территории обучение примерно 127 тысяч украинских военнослужащих, следует из отчета счетной палаты США. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T21:44+0300
2024-09-26T21:44+0300
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ВАШИНГТОН, 26 сен - ПРАЙМ. Страны запада провели на своей территории обучение примерно 127 тысяч украинских военнослужащих, следует из отчета счетной палаты США. Согласно документу, более 30 стран помогли с обучением около 116 тысяч украинских военнослужащих за пределами Украины, а США обучили примерно 16% от этого числа. "По состоянию на 17 мая 2024 года общее число украинцев, которые прошли обучение за пределами страны, выросло до около 127 тысяч", — сказано в отчете ведомства. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, запад, всу, поддержка украины
Спецоперация на Украине, США, ЗАПАД, ВСУ, поддержка Украины
В США раскрыли число обученных на Западе украинских военных
Счетная палата США: Запад обучил у себя около 127 тысяч украинских военных
ВАШИНГТОН, 26 сен - ПРАЙМ. Страны запада провели на своей территории обучение примерно 127 тысяч украинских военнослужащих, следует из отчета счетной палаты США.
Согласно документу, более 30 стран помогли с обучением около 116 тысяч украинских военнослужащих за пределами Украины, а США обучили примерно 16% от этого числа.
"По состоянию на 17 мая 2024 года общее число украинцев, которые прошли обучение за пределами страны, выросло до около 127 тысяч", — сказано в отчете ведомства.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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