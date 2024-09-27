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Названы обязательные процедуры для автомобиля с большим пробегом - 27.09.2024, ПРАЙМ
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Названы обязательные процедуры для автомобиля с большим пробегом
Названы обязательные процедуры для автомобиля с большим пробегом - 27.09.2024, ПРАЙМ
Названы обязательные процедуры для автомобиля с большим пробегом
Машины, чей пробег превысил 300 тысяч километров, нужно подвергать тщательному техосмотру, рассказал "Газете.Ru" директор по послепродажному обслуживанию... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T13:43+0300
2024-09-27T13:43+0300
авто
техобслуживание
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Машины, чей пробег превысил 300 тысяч километров, нужно подвергать тщательному техосмотру, рассказал "Газете.Ru" директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов.По его словам, если история автомашины известна, то можно продолжать его обслуживание согласно регламенту. Когда на момент покупки у автомобиля уже был такой пробег, то лучше сделать расширенное техобслуживание, добавил эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн уточнил, что техобслуживание бывает малым и расширенным. Если это малое ТО, то заменяется по регламенту масло, а также воздушный, салонный и моторный фильтры.Если речь идет о расширенном варианте техобслуживания, то прибавляется топливный фильтр, свечи зажигания, масло в автоматической коробке передач и мостах.Кроме того, в плановую замену зачастую входят ремень навесного оборудования и ремень привода газораспределительного механизма с роликами."При большом пробеге необходимо обратить внимание на тормозную систему, наличие течей в ДВС и трансмиссии. Кроме того, нужно провести комплексный осмотр ходовой, приборов, освещения и кузова", — рассказал Тимашов.
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авто, техобслуживание
Авто, Техобслуживание
13:43 27.09.2024
 
Названы обязательные процедуры для автомобиля с большим пробегом

Эксперт Тимашов перечислил семь процедур для автомобиля с большим пробегом

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАвтомобиль выезжает из сервисного центра после технического осмотра
Автомобиль выезжает из сервисного центра после технического осмотра - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Машины, чей пробег превысил 300 тысяч километров, нужно подвергать тщательному техосмотру, рассказал "Газете.Ru" директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов.
По его словам, если история автомашины известна, то можно продолжать его обслуживание согласно регламенту. Когда на момент покупки у автомобиля уже был такой пробег, то лучше сделать расширенное техобслуживание, добавил эксперт.
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Он уточнил, что техобслуживание бывает малым и расширенным. Если это малое ТО, то заменяется по регламенту масло, а также воздушный, салонный и моторный фильтры.
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Если речь идет о расширенном варианте техобслуживания, то прибавляется топливный фильтр, свечи зажигания, масло в автоматической коробке передач и мостах.
Кроме того, в плановую замену зачастую входят ремень навесного оборудования и ремень привода газораспределительного механизма с роликами.
"При большом пробеге необходимо обратить внимание на тормозную систему, наличие течей в ДВС и трансмиссии. Кроме того, нужно провести комплексный осмотр ходовой, приборов, освещения и кузова", — рассказал Тимашов.
 
АвтоТехобслуживание
 
 
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