https://1prime.ru/20240927/bayden-851822495.html
"Катастрофа". Подведены итоги президентства Байдена
"Катастрофа". Подведены итоги президентства Байдена - 27.09.2024, ПРАЙМ
"Катастрофа". Подведены итоги президентства Байдена
Президенту Джо Байдену за период своего правления так и не удалось восстановить глобальное лидерство США, пишет британское издание The Telegraph. | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T10:38+0300
2024-09-27T10:38+0300
2024-09-27T10:38+0300
сша
великобритания
джо байден
ближний восток
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042729_0:225:1084:835_1920x0_80_0_0_99decdba38ddc19f788e3a1e1bcfc644.jpg
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Президенту Джо Байдену за период своего правления так и не удалось восстановить глобальное лидерство США, пишет британское издание The Telegraph.Как отмечается, действия американской администрации под его руководством подорвали безопасность на Ближнем Востоке и в Украине.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ ближневосточном регионе Пентагон увеличивает военное присутствие, туда направляется авианосец "Гарри Труман". Разгорелся вооруженный конфликт между Израилем и "Хезболлой", что может привести к еще более масштабному конфликту.Непростые отношения складываются и с Ираном, которого обвиняют в поддержке террористических группировок, действующих в регионе. Байден пытался возродить отмененную своим предшественником Дональдом Трампом ядерную сделку, что привело к ухудшению отношений с Израилем и Саудовской Аравией.Отношения Байдена с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и его попытки достичь прекращения огня в Газе не увенчались успехом.Что касается Украины, то Байден, по мнению автора материала, не оказал достаточной поддержки Киеву, что вызвало недовольство Владимира Зеленского. Байден в своих заявлениях преувеличивает свою роль в выживании Украины после российской спецоперации, но Зеленский может иметь другое мнение, отмечается в статье. Президент США, в частности, наложил ограничение на использование уже поставленного оружия и задержал отправку вооружений, имеющих ключевое значение.В своей прощальной речи на Генассамблее ООН Байден утверждал, что восстановил американское лидерство после кризиса, но его заявления не соответствуют действительности, указывается в публикации. Он упомянул пандемию и беспорядки на Капитолийском холме, но не упомянул проблемы, связанные с Ираном, Россией и Китаем.Байден не восстановил глобальное лидерство США, что привело к ухудшению ситуации в мире.Критики обвиняют Байдена в слабости, нерешительности и зависимости от радикальных левых, а победа кандидата от его демократической партии вице-президента Камалы Харрис может, как отмечается, привести к ухудшению ситуации в США и мире."Вопреки всему тому, что заявил в ООН сам лидер США, президентство Байдена не восстановило глобальное лидерство Америки. Это была вопиющая катастрофа, и, покинув Белый дом, он оставит мир в гораздо более опасном положении, чем принял", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20240924/bayden-851753909.html
сша
великобритания
ближний восток
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042729_0:113:1084:926_1920x0_80_0_0_c2e249657c7f11f3af7e428e7c2ac87a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, великобритания, джо байден, ближний восток, украина
США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Джо Байден, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, УКРАИНА
"Катастрофа". Подведены итоги президентства Байдена
The Telegraph: ошибки Байдена подорвали безопасность во всем мире
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ.
Президенту Джо Байдену за период своего правления так и не удалось восстановить глобальное лидерство США, пишет британское издание The Telegraph
.
Как отмечается, действия американской администрации под его руководством подорвали безопасность на Ближнем Востоке и в Украине.
В ближневосточном регионе Пентагон увеличивает военное присутствие, туда направляется авианосец "Гарри Труман". Разгорелся вооруженный конфликт между Израилем и "Хезболлой", что может привести к еще более масштабному конфликту.
Байден отказался отвечать на вопрос о готовности США к возможной войне с РФ
Непростые отношения складываются и с Ираном, которого обвиняют в поддержке террористических группировок, действующих в регионе. Байден пытался возродить отмененную своим предшественником Дональдом Трампом ядерную сделку, что привело к ухудшению отношений с Израилем и Саудовской Аравией.
Отношения Байдена с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и его попытки достичь прекращения огня в Газе не увенчались успехом.
Что касается Украины, то Байден, по мнению автора материала, не оказал достаточной поддержки Киеву, что вызвало недовольство Владимира Зеленского. Байден в своих заявлениях преувеличивает свою роль в выживании Украины после российской спецоперации, но Зеленский может иметь другое мнение, отмечается в статье. Президент США, в частности, наложил ограничение на использование уже поставленного оружия и задержал отправку вооружений, имеющих ключевое значение.
В своей прощальной речи на Генассамблее ООН Байден утверждал, что восстановил американское лидерство после кризиса, но его заявления не соответствуют действительности, указывается в публикации. Он упомянул пандемию и беспорядки на Капитолийском холме, но не упомянул проблемы, связанные с Ираном, Россией и Китаем.
Байден не восстановил глобальное лидерство США, что привело к ухудшению ситуации в мире.
Критики обвиняют Байдена в слабости, нерешительности и зависимости от радикальных левых, а победа кандидата от его демократической партии вице-президента Камалы Харрис может, как отмечается, привести к ухудшению ситуации в США и мире.
"Вопреки всему тому, что заявил в ООН сам лидер США, президентство Байдена не восстановило глобальное лидерство Америки. Это была вопиющая катастрофа, и, покинув Белый дом, он оставит мир в гораздо более опасном положении, чем принял", — делает вывод автор.