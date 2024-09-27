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"Катастрофа". Подведены итоги президентства Байдена

"Катастрофа". Подведены итоги президентства Байдена - 27.09.2024, ПРАЙМ

"Катастрофа". Подведены итоги президентства Байдена

Президенту Джо Байдену за период своего правления так и не удалось восстановить глобальное лидерство США, пишет британское издание The Telegraph. | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T10:38+0300

2024-09-27T10:38+0300

2024-09-27T10:38+0300

сша

великобритания

джо байден

ближний восток

украина

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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Президенту Джо Байдену за период своего правления так и не удалось восстановить глобальное лидерство США, пишет британское издание The Telegraph.Как отмечается, действия американской администрации под его руководством подорвали безопасность на Ближнем Востоке и в Украине.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ ближневосточном регионе Пентагон увеличивает военное присутствие, туда направляется авианосец "Гарри Труман". Разгорелся вооруженный конфликт между Израилем и "Хезболлой", что может привести к еще более масштабному конфликту.Непростые отношения складываются и с Ираном, которого обвиняют в поддержке террористических группировок, действующих в регионе. Байден пытался возродить отмененную своим предшественником Дональдом Трампом ядерную сделку, что привело к ухудшению отношений с Израилем и Саудовской Аравией.Отношения Байдена с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и его попытки достичь прекращения огня в Газе не увенчались успехом.Что касается Украины, то Байден, по мнению автора материала, не оказал достаточной поддержки Киеву, что вызвало недовольство Владимира Зеленского. Байден в своих заявлениях преувеличивает свою роль в выживании Украины после российской спецоперации, но Зеленский может иметь другое мнение, отмечается в статье. Президент США, в частности, наложил ограничение на использование уже поставленного оружия и задержал отправку вооружений, имеющих ключевое значение.В своей прощальной речи на Генассамблее ООН Байден утверждал, что восстановил американское лидерство после кризиса, но его заявления не соответствуют действительности, указывается в публикации. Он упомянул пандемию и беспорядки на Капитолийском холме, но не упомянул проблемы, связанные с Ираном, Россией и Китаем.Байден не восстановил глобальное лидерство США, что привело к ухудшению ситуации в мире.Критики обвиняют Байдена в слабости, нерешительности и зависимости от радикальных левых, а победа кандидата от его демократической партии вице-президента Камалы Харрис может, как отмечается, привести к ухудшению ситуации в США и мире."Вопреки всему тому, что заявил в ООН сам лидер США, президентство Байдена не восстановило глобальное лидерство Америки. Это была вопиющая катастрофа, и, покинув Белый дом, он оставит мир в гораздо более опасном положении, чем принял", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240924/bayden-851753909.html

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великобритания

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сша, великобритания, джо байден, ближний восток, украина