https://1prime.ru/20240927/fedorenko-851826314.html

В любую погоду. Офицер ВСУ пожаловался на действия российских военных

В любую погоду. Офицер ВСУ пожаловался на действия российских военных - 27.09.2024, ПРАЙМ

В любую погоду. Офицер ВСУ пожаловался на действия российских военных

Даже если погодные условия изменятся, это не окажет влияния на способность войск России наступать, заявил командир украинского батальона ударных беспилотников... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T12:35+0300

2024-09-27T12:35+0300

2024-09-27T12:36+0300

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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Даже если погодные условия изменятся, это не окажет влияния на способность войск России наступать, заявил командир украинского батальона ударных беспилотников Юрий Федоренко."Бездорожье не лишит противника возможности активно вести наступательные действия", — сообщил офицер в эфире телеканала NTA.Он добавил, что российские пехотинцы ведут наступление в любую погоду, и ее не способны остановить распутица и опадение листьев с деревьев. По его словам, в ходе битвы за Артемовск днем приходилось пробираться через снег, а вечером — быть по пояс в воде. Однако, невзирая на это, российские военные не прекращали своего наступления."Они будут достаточно активно давить и атаковать по всем направлениям", — сказал украинский офицер.

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