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В любую погоду. Офицер ВСУ пожаловался на действия российских военных
В любую погоду. Офицер ВСУ пожаловался на действия российских военных - 27.09.2024, ПРАЙМ
В любую погоду. Офицер ВСУ пожаловался на действия российских военных
Даже если погодные условия изменятся, это не окажет влияния на способность войск России наступать, заявил командир украинского батальона ударных беспилотников... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T12:35+0300
2024-09-27T12:35+0300
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Даже если погодные условия изменятся, это не окажет влияния на способность войск России наступать, заявил командир украинского батальона ударных беспилотников Юрий Федоренко."Бездорожье не лишит противника возможности активно вести наступательные действия", — сообщил офицер в эфире телеканала NTA.Он добавил, что российские пехотинцы ведут наступление в любую погоду, и ее не способны остановить распутица и опадение листьев с деревьев. По его словам, в ходе битвы за Артемовск днем приходилось пробираться через снег, а вечером — быть по пояс в воде. Однако, невзирая на это, российские военные не прекращали своего наступления."Они будут достаточно активно давить и атаковать по всем направлениям", — сказал украинский офицер.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ВС РФ
В любую погоду. Офицер ВСУ пожаловался на действия российских военных
Комбат Федоренко: российские военные будут активно наступать, несмотря на погоду
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Даже если погодные условия изменятся, это не окажет влияния на способность войск России наступать, заявил командир украинского батальона ударных беспилотников Юрий Федоренко.
"Бездорожье не лишит противника возможности активно вести наступательные действия", — сообщил офицер в эфире телеканала NTA.
Он добавил, что российские пехотинцы ведут наступление в любую погоду, и ее не способны остановить распутица и опадение листьев с деревьев. По его словам, в ходе битвы за Артемовск днем приходилось пробираться через снег, а вечером — быть по пояс в воде. Однако, невзирая на это, российские военные не прекращали своего наступления.
"Они будут достаточно активно давить и атаковать по всем направлениям", — сказал украинский офицер.
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