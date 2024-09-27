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ФСБ возбудила дела еще на 3 журналистов за незаконный переход границы
ФСБ возбудила дела еще на 3 журналистов за незаконный переход границы - 27.09.2024, ПРАЙМ
ФСБ возбудила дела еще на 3 журналистов за незаконный переход границы
В отношении двух американских репортеров австралийского телеканала ABC и румынского журналиста, которые незаконно пересекли госграницу России в Курской области, | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T10:06+0300
2024-09-27T10:06+0300
2024-09-27T10:06+0300
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. В отношении двух американских репортеров австралийского телеканала ABC и румынского журналиста, которые незаконно пересекли госграницу России в Курской области, возбудили уголовные дела, сообщили в ФСБ. Дела расследуются по части 3 статьи 322 УК России. Фигурантами являются граждане Соединенных Штатов - корреспонденты АВС Флетчер Янг и Кэтрин Дисс, а также гражданин Румынии журналиста румынского новостного сайта НotNews Парбу Мирча.В ФСБ уточнили, что с 17 августа за эти противоправные деяния уголовные дела возбуждены в отношении 12 зарубежных работников СМИ.
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фсб, сша, румыния
Спецоперация на Украине, ФСБ, США, РУМЫНИЯ
ФСБ возбудила дела еще на 3 журналистов за незаконный переход границы
ФСБ возбудила дела еще на 3 журналистов, незаконно проникнувших в Курскую область
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. В отношении двух американских репортеров австралийского телеканала ABC и румынского журналиста, которые незаконно пересекли госграницу России в Курской области, возбудили уголовные дела, сообщили в ФСБ.
Дела расследуются по части 3 статьи 322 УК России. Фигурантами являются граждане Соединенных Штатов - корреспонденты АВС Флетчер Янг и Кэтрин Дисс, а также гражданин Румынии журналиста румынского новостного сайта НotNews Парбу Мирча.
В ФСБ уточнили, что с 17 августа за эти противоправные деяния уголовные дела возбуждены в отношении 12 зарубежных работников СМИ.
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