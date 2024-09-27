Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФСБ возбудила дела еще на 3 журналистов за незаконный переход границы - 27.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240927/fsb-851821641.html
ФСБ возбудила дела еще на 3 журналистов за незаконный переход границы
ФСБ возбудила дела еще на 3 журналистов за незаконный переход границы - 27.09.2024, ПРАЙМ
ФСБ возбудила дела еще на 3 журналистов за незаконный переход границы
В отношении двух американских репортеров австралийского телеканала ABC и румынского журналиста, которые незаконно пересекли госграницу России в Курской области, | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T10:06+0300
2024-09-27T10:06+0300
спецоперация на украине
фсб
сша
румыния
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/28/841452885_0:53:1628:969_1920x0_80_0_0_f8dcb173013c6bfdf3c80c7678055fde.jpg
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. В отношении двух американских репортеров австралийского телеканала ABC и румынского журналиста, которые незаконно пересекли госграницу России в Курской области, возбудили уголовные дела, сообщили в ФСБ. Дела расследуются по части 3 статьи 322 УК России. Фигурантами являются граждане Соединенных Штатов - корреспонденты АВС Флетчер Янг и Кэтрин Дисс, а также гражданин Румынии журналиста румынского новостного сайта НotNews Парбу Мирча.В ФСБ уточнили, что с 17 августа за эти противоправные деяния уголовные дела возбуждены в отношении 12 зарубежных работников СМИ.
https://1prime.ru/20240925/plennyy-851759647.html
сша
румыния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/28/841452885_134:0:1495:1021_1920x0_80_0_0_abcc5f668304d9611dd87fd3764e253b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фсб, сша, румыния
Спецоперация на Украине, ФСБ, США, РУМЫНИЯ
10:06 27.09.2024
 
ФСБ возбудила дела еще на 3 журналистов за незаконный переход границы

ФСБ возбудила дела еще на 3 журналистов, незаконно проникнувших в Курскую область

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкШеврон ФСБ РФ
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. В отношении двух американских репортеров австралийского телеканала ABC и румынского журналиста, которые незаконно пересекли госграницу России в Курской области, возбудили уголовные дела, сообщили в ФСБ.
Дела расследуются по части 3 статьи 322 УК России. Фигурантами являются граждане Соединенных Штатов - корреспонденты АВС Флетчер Янг и Кэтрин Дисс, а также гражданин Румынии журналиста румынского новостного сайта НotNews Парбу Мирча.
В ФСБ уточнили, что с 17 августа за эти противоправные деяния уголовные дела возбуждены в отношении 12 зарубежных работников СМИ.
Наручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
Украинские военные знали об атаке на Курскую область, признал пленный ВСУ
25 сентября, 06:17
 
Спецоперация на УкраинеФСБСШАРУМЫНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала