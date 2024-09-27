https://1prime.ru/20240927/gazpromneft-851819556.html

Глава "Газпром нефти" рассказал о перспективах работы компании

Глава "Газпром нефти" рассказал о перспективах работы компании - 27.09.2024, ПРАЙМ

Глава "Газпром нефти" рассказал о перспективах работы компании

Объем нефтепереработки "Газпром нефти" за 9 месяцев превышает аналогичный показатель 2023 года, по итогам 2024 года будет также выше, сообщил журналистам глава... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T08:26+0300

2024-09-27T08:26+0300

2024-09-27T08:27+0300

энергетика

газпром нефть

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/83640/53/836405351_0:97:3073:1825_1920x0_80_0_0_399161ae2fa6fa9a33a04a62fa528cf6.jpg

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Объем нефтепереработки "Газпром нефти" за 9 месяцев превышает аналогичный показатель 2023 года, по итогам 2024 года будет также выше, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Российской энергетической недели. "В этом году мы планируем переработать нефти больше, чем в прошлом. За 9 месяцев объем нефтепереработки "Газпром нефти" также превышает аналогичный показатель 2023 года. Если говорить о выпуске светлых нефтепродуктов, то бензина, дизельного топлива и авиакеросина мы также выпустим больше, чем в прошлом году", - сказал он. Дюков считает, что ситуация на рынке топлива в стране не вызывает причин для беспокойства. "Газпром нефть" в 2022 году достигла рекордной нефтепереработки - более 41 миллиона тонн. Показатель за 2023 год не раскрывался, однако Дюков сообщал, что объем переработки должен превысить уровень предшествующего года. ЦЕНЫ НА НЕФТЬДюков не видит причин для беспокойства по поводу текущих мировых цен на нефть, но не исключает, что цены еще могут незначительно снизиться, если мировая экономика даст сигнал о замедлении роста.Цены на нефть марки Brent в начале сентября стремительно снижались, опустившись 10 сентября ниже 69 долларов за баррель впервые с 1 декабря 2021 года. Позднее котировки скорректировались вверх, к 74-75 долларам. А 26 сентября вновь устремились вниз, в район 71 доллара за баррель."Цены на нефть в течение двух последних лет находятся в диапазоне 70-90 долларов, и их текущий уровень не выбивается из этого коридора. Не видим причин для беспокойства по поводу цен", - сказал Дюков журналистам.Отвечая на вопрос, могут ли цены на нефть продолжить снижение, он сказал: "Если мировая экономика будет давать сигналы о том, что имеет место замедление ее роста, если будут замедляться темпы роста потребления нефти и нефтепродуктов, тогда, действительно, рынок отреагирует, и какое-то дополнительное снижение цен произойдет. Но не думаю, что оно будет значительным".ПОСТАВКИ ПО СЕВМОРПУТИ"Газпром нефть" продолжит поставки нефти по Северному морскому пути (СМП) в этом и следующем году, компания также отмечает дополнительный экономический эффект от этого в сравнении с поставками через Суэцкий канал, заявил Дюков."Скорее всего, в этом году мы поставим нефти по СМП даже больше, чем в прошлом году. В следующем году, безусловно, планируем продолжить эту работу, но многое будет определяться экономикой поставок", - сказал он."И в прошлом году, и в этом году в летнюю навигацию мы видим, что есть дополнительный экономический эффект у поставок по СМП в сравнении с поставками через Суэцкий канал", - добавил Дюков.ВЛИЯНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИВысокая ключевая ставка ЦБ РФ критично не влияет на действующие проекты "Газпром нефти", но компания, как и весь рынок, ожидает снижения ставки в следующем году, заявил Дюков.ЦБ РФ в сентябре вновь повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ставки в октябре."В нашей компании всегда был достаточно строгий, консервативный подход к отбору проектов по критериям доходности. Кроме того, проекты в нашей отрасли рассчитаны на достаточно длительный период. Высокая ставка ЦБ прямо сейчас не влияет как-либо критично на наши действующие проекты и те решения, которые мы принимаем", - сказал Дюков."Но экономика не сможет долго работать при такой высокой ставке. Мы ожидаем, как и весь рынок, как и все другие отрасли, что ставка начнет снижаться в следующем году", - добавил он.СЕТЬ АЗС В УЗБЕКИСТАНЕ"Газпром нефть" обсуждает возможность строительства сети автозаправочных станций под своим брендом в Узбекистане, сообщил Дюков."Сейчас обсуждаем возможность реализации еще ряда проектов в Узбекистане, включая, в том числе, возможность строительства сети автозаправочных станций под своим брендом", - сказал он, отметив быстрые темпы роста экономики Узбекистана, из-за чего в стране увеличивается потребление топлива.По словам Дюкова, "Газпром нефть" уже работает в Узбекистане и поставляет туда нефть и нефтепродукты - бензин, дизельное топливо, смазочные и битумные материалы."Кроме того, применяя наши цифровые решения, мы помогли открыть в Узбекистане Центр управления бурением, который позволил значительно сократить сроки и стоимость строительства скважин на месторождениях в республике", - добавил глава нефтекомпании.Сотрудничество в области технологий в разведке и добыче с Узбекистаном будет продолжаться, заключил он.ЭЛЕКТРОЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ"Газпром нефть" в следующем году планирует удвоить число электрозарядных станций на своих АЗС до 140, их строительство развивается там, где на них есть спрос, сообщил Дюков."Мы развиваем строительство электрозарядных станций там, где на них есть спрос. Прежде всего, это Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Нижний Новгород, а также федеральные трассы", - сказал он."Сейчас 65 электрозарядных станций работают на АЗС "Газпром нефти" и партнерских локациях, в следующей году планируем удвоить их число - до 140", - добавил Дюков.По его словам, компания уже зарабатывает на электрозарядных станциях, но все же больше верит в перспективу. "Исходим из того, что будет постепенно увеличиваться количество электромобилей, расширяться этот рынок", - заключил глава компании.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240927/neft-851808695.html

https://1prime.ru/20240926/minfin-851807836.html

https://1prime.ru/20240926/opek-851801608.html

https://1prime.ru/20240926/opek-851810162.html

https://1prime.ru/20240820/elektromobil-850998297.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газпром нефть, нефть