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Балицкий сообщил о выходе ВС России на окраину Гуляйполя - 27.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Балицкий сообщил о выходе ВС России на окраину Гуляйполя
Балицкий сообщил о выходе ВС России на окраину Гуляйполя - 27.09.2024, ПРАЙМ
Балицкий сообщил о выходе ВС России на окраину Гуляйполя
Российские Вооруженные силы сейчас уже находятся на окраине города Гуляйполе в Запорожской области, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Евгений... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T05:28+0300
2024-09-27T05:28+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Российские Вооруженные силы сейчас уже находятся на окраине города Гуляйполе в Запорожской области, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий. Гуляйполе находится в Пологовском районе Запорожской области и находится под оккупацией войск киевского режима. "С точки зрения всей линии фронта, которая сегодня в Новороссии, в Донбассе, конечно, мы не являемся сегодня основным участком. Поэтому у нас перемещения пока незначительные. Наши Вооруженные силы сейчас находятся на окраине города Гуляйполе", - отметил губернаторПо его словам, продвижение небольшое, но там не основной участок.Балицкий добавил, что сейчас основные боевые действия в регионе разворачиваются в воздухе. "Противник не перестает обстреливать Запорожскую область FPV-дронами, беспилотниками, ствольной артиллерией и ракетной артиллерией. Это, конечно, наносит сегодня значительный ущерб нашей инфраструктуре", - сказал глава регионаПо его словам, власти вынуждены в большей степени бороться с последствиями обстрелов со стороны киевского нацистского режима. "Везде, где противник добивает ствольной артиллерией, он создает условия, как говорится, по выжженной земле, то есть так, чтобы люди не жили здесь, чтобы они бросали свои дома и уезжали", - объяснил Балицкий.Как указал губернатор, региональные власти предоставляют местным жителям всю необходимую помощь, когда речь идет о разрушениях на земле, в частности, в вопросах жилья. "Мы устраняем последствия для того, чтобы люди могли оставаться на своей земле", - подчеркнул он. Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года, итоги которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем РФ - свыше 70% области, под оккупацией ВСУ остается бывший областной центр город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области является Мелитополь.
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запорожская область, вс рф
Спецоперация на Украине, Запорожская область, ВС РФ
05:28 27.09.2024
 
Балицкий сообщил о выходе ВС России на окраину Гуляйполя

Балицкий: российские войска вышли на окраину Гуляйполе в Запорожской области

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на огневой позиции
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Российские Вооруженные силы сейчас уже находятся на окраине города Гуляйполе в Запорожской области, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий.
Гуляйполе находится в Пологовском районе Запорожской области и находится под оккупацией войск киевского режима.
"С точки зрения всей линии фронта, которая сегодня в Новороссии, в Донбассе, конечно, мы не являемся сегодня основным участком. Поэтому у нас перемещения пока незначительные. Наши Вооруженные силы сейчас находятся на окраине города Гуляйполе", - отметил губернатор
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По его словам, продвижение небольшое, но там не основной участок.
Балицкий добавил, что сейчас основные боевые действия в регионе разворачиваются в воздухе.
"Противник не перестает обстреливать Запорожскую область FPV-дронами, беспилотниками, ствольной артиллерией и ракетной артиллерией. Это, конечно, наносит сегодня значительный ущерб нашей инфраструктуре", - сказал глава региона
По его словам, власти вынуждены в большей степени бороться с последствиями обстрелов со стороны киевского нацистского режима. "Везде, где противник добивает ствольной артиллерией, он создает условия, как говорится, по выжженной земле, то есть так, чтобы люди не жили здесь, чтобы они бросали свои дома и уезжали", - объяснил Балицкий.
Как указал губернатор, региональные власти предоставляют местным жителям всю необходимую помощь, когда речь идет о разрушениях на земле, в частности, в вопросах жилья. "Мы устраняем последствия для того, чтобы люди могли оставаться на своей земле", - подчеркнул он.
Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года, итоги которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем РФ - свыше 70% области, под оккупацией ВСУ остается бывший областной центр город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области является Мелитополь.
 
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