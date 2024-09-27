https://1prime.ru/20240927/krossover-851821370.html
"Это будет бомба". В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового кроссовера
"Это будет бомба". В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового кроссовера - 27.09.2024, ПРАЙМ
"Это будет бомба". В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового кроссовера
Дизайн нового кроссовера, планируемого к выпуску в 2026 году, уже утвержден. Об этом в беседе с "Российской газетой" заявил вице-президент по продажам и... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T09:56+0300
2024-09-27T09:56+0300
2024-09-27T09:56+0300
россия
автоваз
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83398/55/833985546_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_fb069b28ca41b8fb7a311a37a4efb13f.jpg
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Дизайн нового кроссовера, планируемого к выпуску в 2026 году, уже утвержден. Об этом в беседе с "Российской газетой" заявил вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Костромин."Дизайн кроссовера утвержден. Я могу точно сказать, что это будет бомба, мы точно удивим вас тем, как выглядит автомобиль", - рассказал собеседник издания.По словам Костромина, автомобиль будет обладать максимально актуальным дизайном, отличающимся от классических моделей ВАЗа. Он также отметил, что дизайн кроссовера был разработан, учитывая не только предпочтения российских покупателей, но и опыт, накопленный в рамках альянса.Собеседник газеты заключил, что новый кроссовер сможет отбить долю рынка у китайских производителей.
https://1prime.ru/20240925/e-largus-851765912.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83398/55/833985546_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b41cfcfc2a0bda1771813e8b4eebb9f5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, автоваз, авто
"Это будет бомба". В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового кроссовера
Вице-президент АО "АвтоВаз" Костромин: дизайн нового кроссовера удивит россиян
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ.
Дизайн нового кроссовера, планируемого к выпуску в 2026 году, уже утвержден. Об этом в беседе с "Российской газетой" заявил
вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Костромин.
"Дизайн кроссовера утвержден. Я могу точно сказать, что это будет бомба, мы точно удивим вас тем, как выглядит автомобиль", - рассказал собеседник издания.
По словам Костромина, автомобиль будет обладать максимально актуальным дизайном, отличающимся от классических моделей ВАЗа. Он также отметил, что дизайн кроссовера был разработан, учитывая не только предпочтения российских покупателей, но и опыт, накопленный в рамках альянса.
Собеседник газеты заключил, что новый кроссовер сможет отбить долю рынка у китайских производителей.
"АвтоВАЗ" назвал цену новой Lada e-Largus