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"Это будет бомба". В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового кроссовера - 27.09.2024, ПРАЙМ
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"Это будет бомба". В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового кроссовера
"Это будет бомба". В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового кроссовера - 27.09.2024, ПРАЙМ
"Это будет бомба". В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового кроссовера
Дизайн нового кроссовера, планируемого к выпуску в 2026 году, уже утвержден. Об этом в беседе с "Российской газетой" заявил вице-президент по продажам и... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T09:56+0300
2024-09-27T09:56+0300
россия
автоваз
авто
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Дизайн нового кроссовера, планируемого к выпуску в 2026 году, уже утвержден. Об этом в беседе с "Российской газетой" заявил вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Костромин."Дизайн кроссовера утвержден. Я могу точно сказать, что это будет бомба, мы точно удивим вас тем, как выглядит автомобиль", - рассказал собеседник издания.По словам Костромина, автомобиль будет обладать максимально актуальным дизайном, отличающимся от классических моделей ВАЗа. Он также отметил, что дизайн кроссовера был разработан, учитывая не только предпочтения российских покупателей, но и опыт, накопленный в рамках альянса.Собеседник газеты заключил, что новый кроссовер сможет отбить долю рынка у китайских производителей.
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россия, автоваз, авто
РОССИЯ, АвтоВАЗ, Авто
09:56 27.09.2024
 
"Это будет бомба". В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового кроссовера

Вице-президент АО "АвтоВаз" Костромин: дизайн нового кроссовера удивит россиян

© Пресс-служба губернатора Самарской области | Перейти в медиабанк"АвтоВАЗ" начал производство новой Lada Niva Travel
АвтоВАЗ начал производство новой Lada Niva Travel
© Пресс-служба губернатора Самарской области
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Дизайн нового кроссовера, планируемого к выпуску в 2026 году, уже утвержден. Об этом в беседе с "Российской газетой" заявил вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Костромин.
"Дизайн кроссовера утвержден. Я могу точно сказать, что это будет бомба, мы точно удивим вас тем, как выглядит автомобиль", - рассказал собеседник издания.
По словам Костромина, автомобиль будет обладать максимально актуальным дизайном, отличающимся от классических моделей ВАЗа. Он также отметил, что дизайн кроссовера был разработан, учитывая не только предпочтения российских покупателей, но и опыт, накопленный в рамках альянса.
Собеседник газеты заключил, что новый кроссовер сможет отбить долю рынка у китайских производителей.
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