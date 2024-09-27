https://1prime.ru/20240927/moskvich-851834905.html

Почти Toyota RAV 4. Кроссовер "Москвич" получил новую стильную опцию

Почти Toyota RAV 4. Кроссовер "Москвич" получил новую стильную опцию - 27.09.2024, ПРАЙМ

Почти Toyota RAV 4. Кроссовер "Москвич" получил новую стильную опцию

Городской кроссовер "Москвич 3" получил двухцветную окраску кузова, говорится в сообщении завода в Telegram. | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T16:58+0300

2024-09-27T16:58+0300

2024-09-27T16:58+0300

россия

москвич

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1b/851834742_0:34:1080:642_1920x0_80_0_0_f446283430cc59ef2a9fd946cf3c95f4.png

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Городской кроссовер "Москвич 3" получил двухцветную окраску кузова, говорится в сообщении завода в Telegram.Верхняя часть кузова окрашена в черный металлик и сочетается с основной частью в белом, сером, красном или синем цветах. Это стало возможным благодаря переходу на полноцикловое производство, включая окраску, осуществляемую на заводе в Москве.Отмечается, что переход на полный цикл снизил логистические затраты и привел к созданию 490 новых рабочих мест.Опция двухцветной окраски подчеркивает лаконичный дизайн кроссовера и делает его более выразительным. "Москвич 3", выпускаемый на заводе "Москвич" с ноября 2022 года, пользуется популярностью и как у частников, так и в корпоративных автопарках. Кроме того, автомобиль предлагает современные технологии, включая цифровую приборную панель, мультимедийную систему с сенсорным экраном и систему камер кругового обзора.

https://1prime.ru/20240927/parkovka-851825291.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москвич, авто