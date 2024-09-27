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Почти Toyota RAV 4. Кроссовер "Москвич" получил новую стильную опцию - 27.09.2024, ПРАЙМ
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Почти Toyota RAV 4. Кроссовер "Москвич" получил новую стильную опцию
Почти Toyota RAV 4. Кроссовер "Москвич" получил новую стильную опцию - 27.09.2024, ПРАЙМ
Почти Toyota RAV 4. Кроссовер "Москвич" получил новую стильную опцию
Городской кроссовер "Москвич 3" получил двухцветную окраску кузова, говорится в сообщении завода в Telegram. | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T16:58+0300
2024-09-27T16:58+0300
россия
москвич
авто
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Городской кроссовер "Москвич 3" получил двухцветную окраску кузова, говорится в сообщении завода в Telegram.Верхняя часть кузова окрашена в черный металлик и сочетается с основной частью в белом, сером, красном или синем цветах. Это стало возможным благодаря переходу на полноцикловое производство, включая окраску, осуществляемую на заводе в Москве.Отмечается, что переход на полный цикл снизил логистические затраты и привел к созданию 490 новых рабочих мест.Опция двухцветной окраски подчеркивает лаконичный дизайн кроссовера и делает его более выразительным. "Москвич 3", выпускаемый на заводе "Москвич" с ноября 2022 года, пользуется популярностью и как у частников, так и в корпоративных автопарках. Кроме того, автомобиль предлагает современные технологии, включая цифровую приборную панель, мультимедийную систему с сенсорным экраном и систему камер кругового обзора.
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россия, москвич, авто
РОССИЯ, Москвич, Авто
16:58 27.09.2024
 
Почти Toyota RAV 4. Кроссовер "Москвич" получил новую стильную опцию

Автозавод "Москвич" запустил производство двухцветных кроссоверов "Москвич 3"

© Фото : Московский автомобильный завод "Москвич"Автомобиль "Москвич 3"
Автомобиль Москвич 3 - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© Фото : Московский автомобильный завод "Москвич"
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Городской кроссовер "Москвич 3" получил двухцветную окраску кузова, говорится в сообщении завода в Telegram.
Верхняя часть кузова окрашена в черный металлик и сочетается с основной частью в белом, сером, красном или синем цветах. Это стало возможным благодаря переходу на полноцикловое производство, включая окраску, осуществляемую на заводе в Москве.
Отмечается, что переход на полный цикл снизил логистические затраты и привел к созданию 490 новых рабочих мест.
Опция двухцветной окраски подчеркивает лаконичный дизайн кроссовера и делает его более выразительным. "Москвич 3", выпускаемый на заводе "Москвич" с ноября 2022 года, пользуется популярностью и как у частников, так и в корпоративных автопарках.
Кроме того, автомобиль предлагает современные технологии, включая цифровую приборную панель, мультимедийную систему с сенсорным экраном и систему камер кругового обзора.
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РОССИЯМосквичАвто
 
 
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