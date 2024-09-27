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Нефть вертит рублем, как угодно: сюрпризы возможны уже в октябре

Нефть вертит рублем, как угодно: сюрпризы возможны уже в октябре - 27.09.2024, ПРАЙМ

Нефть вертит рублем, как угодно: сюрпризы возможны уже в октябре

Прямой зависимости между ценой нефти и курсом рубля сейчас нет из-за "потолка цен", однако, сильные движения цены Brent в любую сторону могут отражаться на... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T03:00+0300

2024-09-27T03:00+0300

2024-09-27T03:00+0300

экономика

нефть

рубль

рынки

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Прямой зависимости между ценой нефти и курсом рубля сейчас нет из-за "потолка цен", однако, сильные движения цены Brent в любую сторону могут отражаться на курсе российской валюты в краткосрочном периоде, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.Но в сентябре курс рубля по отношению к доллару и цена нефти двигались в одну и ту же сторону – вниз. За месяц цена нефти Brent потеряла почти 7%, уровень в $80 за баррель теперь выглядит трудно достижимым уровнем сопротивления, хотя всего пару месяцев назад был, казалось бы, непробиваемым уровнем поддержки.Рубль за неполный сентябрь потерял свыше 5% стоимости по отношению к доллару. Так, 25 сентября доллар открыл торговый день снижением - опустившись до 91,55 руб., но затем вырос на фоне общего укрепления индекса доллара (вышла хорошая статистики по строительству новых домов в США) и снижения цен на нефть. Поддержку же отечественной валюте оказывает приближение пика налоговых выплат - 30 сентября. Традиционно в эти дни крупные экспортеры страны нуждаются в рублевой ликвидности для расчетов с налоговой. Если же рассматривать более среднесрочные факторы укрепления рубля, то тут можно отметить недавнее заявление ЦБ РФ о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на следующем заседании. Это напрямую связано с сохраняющимся высоким инфляционным давлением в третьем квартале 2024 года. Тут важны будут детали - размер шага роста учетного процента и дальнейшие монетарные планы регулятора по сдерживанию потребительских цен. В сентябре ОПЕК и МЭА понизили прогнозы мирового спроса на нефть в 2024 и 2025 годах, что для нефтяного рынка стало сигналом об образовавшемся профиците нефти на рынке. 2 октября на плановое заседание соберётся министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, и от его решения может зависеть дальнейшее движение нефтяных котировок, которое может сказываться и на курсе рубля.Напомним, что ещё в августе ОПЕК+ планировал с октября текущего года начать постепенное увеличение добычи нефти на 180-200 тыс. баррелей в день, но теперь, если нефтяной рынок уже профицитный, весьма вероятно, что нефтяной альянс может 2 октября принять решение отложить увеличение добычи (как прогнозируют западные СМИ, начало увеличения добычи нефти ОПЕК+ перенесёт на декабрь текущего года).В последние дни сентября и первые два дня октября, в преддверии встречи министров стран ОПЕК+, нефть может быть очень волатильна, и, как правило, дешеветь до объявления решения альянса по параметрам добычи нефти. Не исключено, что ОПЕК+ может 2 октября принять решение о том, чтобы не только не увеличивать, но даже ещё больше сократить добычу нефти, хотя вероятность такого развития событий невелика, скорее всего, ОПЕК+ решит не менять действующие параметры добычи.Но для нефти и рубля это решение может оказаться краткосрочным позитивом. В свою очередь, если ОПЕК+ всё-таки решит увеличивать добычу нефти, даже на меньшую величину, чем планировалось изначально, цена нефти может продолжить падение. Ожидаем, что в первой половине октября цена нефти Brent может колебаться в рамках $68-75 за баррель. ПрогнозыГраницы коридора по доллару составляют на данный момент 91-93,5 руб. и являются промежуточно-накопительной фазой перед дальнейшим импульсом. По оценкам Neomarkets, уровень раздела покупок-продаж - 89,6 рубля за доллар. Пока цена находится выше, есть неплохая возможность закрыть цели на рост на отметке 94,8 и 98,9 руб.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рубль, рынки