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Цивилев оценил объем шельфовых запасов нефти и газа в России

Цивилев оценил объем шельфовых запасов нефти и газа в России - 27.09.2024, ПРАЙМ

Цивилев оценил объем шельфовых запасов нефти и газа в России

Запасов нефти в России на шельфе хватит на добычу в течение 32 лет, газа, также на морском шельфе - более чем на 130 лет, сообщил министр энергетики России... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T10:31+0300

2024-09-27T10:31+0300

2024-09-27T10:31+0300

энергетика

россия

нефть

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Запасов нефти в России на шельфе хватит на добычу в течение 32 лет, газа, также на морском шельфе - более чем на 130 лет, сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в рамках Российской энергетической недели."У нас большие запасы в Арктике, оцениваются разведанные запасы - это порядка 17 миллиардов тонн нефти. Даже добывая нефть на шельфе, даже на тех объемах, на которых мы сейчас добываем - это 32 года достаточно нам будет добывать эти объемы только на шельфе. И на шельфе у нас 85 триллионов кубических метров газа - это - при тех объемах, что мы сейчас добываем - более 130 лет", - сообщил Цивилев на сессии "ТЭК России: будущее начинается сегодня".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, нефть