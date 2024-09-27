Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цивилев оценил объем шельфовых запасов нефти и газа в России - 27.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240927/neft-851822343.html
Цивилев оценил объем шельфовых запасов нефти и газа в России
Цивилев оценил объем шельфовых запасов нефти и газа в России - 27.09.2024, ПРАЙМ
Цивилев оценил объем шельфовых запасов нефти и газа в России
Запасов нефти в России на шельфе хватит на добычу в течение 32 лет, газа, также на морском шельфе - более чем на 130 лет, сообщил министр энергетики России... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T10:31+0300
2024-09-27T10:31+0300
энергетика
россия
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bd1858481f4e511c6a40856fda12f37.jpg
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Запасов нефти в России на шельфе хватит на добычу в течение 32 лет, газа, также на морском шельфе - более чем на 130 лет, сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в рамках Российской энергетической недели."У нас большие запасы в Арктике, оцениваются разведанные запасы - это порядка 17 миллиардов тонн нефти. Даже добывая нефть на шельфе, даже на тех объемах, на которых мы сейчас добываем - это 32 года достаточно нам будет добывать эти объемы только на шельфе. И на шельфе у нас 85 триллионов кубических метров газа - это - при тех объемах, что мы сейчас добываем - более 130 лет", - сообщил Цивилев на сессии "ТЭК России: будущее начинается сегодня".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121461_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c5db556d6018b02a4f0b5b5de4325e4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, нефть
Энергетика, РОССИЯ, Нефть
10:31 27.09.2024
 
Цивилев оценил объем шельфовых запасов нефти и газа в России

Цивилев: запасов нефти в России на шельфе хватит на добычу в течение 32 лет

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Сергей Цивилев
 Сергей Цивилев - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Запасов нефти в России на шельфе хватит на добычу в течение 32 лет, газа, также на морском шельфе - более чем на 130 лет, сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в рамках Российской энергетической недели.
"У нас большие запасы в Арктике, оцениваются разведанные запасы - это порядка 17 миллиардов тонн нефти. Даже добывая нефть на шельфе, даже на тех объемах, на которых мы сейчас добываем - это 32 года достаточно нам будет добывать эти объемы только на шельфе. И на шельфе у нас 85 триллионов кубических метров газа - это - при тех объемах, что мы сейчас добываем - более 130 лет", - сообщил Цивилев на сессии "ТЭК России: будущее начинается сегодня".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭнергетикаРОССИЯНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала