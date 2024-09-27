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Маркетплейс нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" планирует выйти на IPO

Маркетплейс нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" планирует выйти на IPO - 27.09.2024, ПРАЙМ

Маркетплейс нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" планирует выйти на IPO

Маркетплейс нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) на бирже в первом полугодии... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T15:47+0300

2024-09-27T15:47+0300

2024-09-27T15:48+0300

экономика

россия

нефть

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Маркетплейс нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) на бирже в первом полугодии 2027 года, сейчас компания сконцентрирована на pre-IPO, в рамках которого привлекает 1 миллиард рублей на развитие и масштабирование проекта, сообщила РИА Новости пресс-служба компании."В данный момент АО "УК Опен Ойл Маркет" проводит раунд pre-IPO, в рамках которого привлекает 1 миллиард рублей на развитие и масштабирование проекта. Выход на IPO планируется в первом полугодии 2027 года", - говорится в сообщении.К 2027 году маркетплейс планирует нарастить годовой объем торговли до 736 миллиардов рублей и достигнуть доли в 22% от общего объема мелкооптового рынка нефтепродуктов.Уточняется, что годовой торговый оборот "Опен Ойл Маркета" с 2021 года вырос в 2,7 раза и достиг 5,9 миллиарда рублей в 2023 году. По итогам первого полугодия текущего года показатель вырос еще на 13%.Общий торговый оборот платформы с 2021 года достиг 12,9 миллиарда рублей, а число пользователей превысило 3 тысячи."Опен Ойл Маркет" - независимый маркетплейс формата B2B (продажи юрлица юрлицу), продающий нефтепродукты и другое сырьё. Полноценную работу компания начала в 2021 году. Наиболее востребованный продукт платформы - дизельное топливо: на его долю приходится 75% продаж. Еще 16% - это бензин. Остальные 9% распределились между другими видами нефтепродуктов, а также песком и глиной, также входящими в ассортимент маркетплейса. В сентябре этого года на маркетплейсе была реализована 200-тысячная тонна топлива.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нефть