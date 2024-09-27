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Власти Норвегии изменили правила для украинских беженцев - 27.09.2024, ПРАЙМ
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Власти Норвегии изменили правила для украинских беженцев
Власти Норвегии изменили правила для украинских беженцев - 27.09.2024, ПРАЙМ
Власти Норвегии изменили правила для украинских беженцев
Норвежские власти приняли решение изменить правила для некоторых украинских беженцев, сообщается на сайте директората Норвегии по делам иностранцев. | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T16:07+0300
2024-09-27T16:16+0300
украина
норвегия
украинские беженцы
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Норвежские власти приняли решение изменить правила для некоторых украинских беженцев, сообщается на сайте директората Норвегии по делам иностранцев.Отмечается, что изменения коснутся только тех беженцев, чьи родные регионы Украины ведомство считает безопасными. Речь идет о таких областях, как Львовская, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Ровненская области."С 28 сентября 2024 года лица, проживающие в областях Украины, которые норвежские власти считают безопасными, не смогут получить коллективную защиту в Норвегии", - говорится в сообщении на русскоязычной версии сайта.Сообщается, что отныне, если украинец из вышеперечисленной области просит об убежище, руководство Норвегии будет рассматривать его в соответствии с правилами о предоставлении защиты в индивидуальном порядке, требования для которого значительно жестче.
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украина, норвегия, украинские беженцы
УКРАИНА, НОРВЕГИЯ, украинские беженцы
16:07 27.09.2024 (обновлено: 16:16 27.09.2024)
 
Власти Норвегии изменили правила для украинских беженцев

В Норвегии изменят правила для беженцев из безопасных областей Украины

© Unsplash/Sandro KradolferФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
© Unsplash/Sandro Kradolfer
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Норвежские власти приняли решение изменить правила для некоторых украинских беженцев, сообщается на сайте директората Норвегии по делам иностранцев.
Отмечается, что изменения коснутся только тех беженцев, чьи родные регионы Украины ведомство считает безопасными. Речь идет о таких областях, как Львовская, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Ровненская области.
"С 28 сентября 2024 года лица, проживающие в областях Украины, которые норвежские власти считают безопасными, не смогут получить коллективную защиту в Норвегии", - говорится в сообщении на русскоязычной версии сайта.
Сообщается, что отныне, если украинец из вышеперечисленной области просит об убежище, руководство Норвегии будет рассматривать его в соответствии с правилами о предоставлении защиты в индивидуальном порядке, требования для которого значительно жестче.
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УКРАИНАНОРВЕГИЯукраинские беженцы
 
 
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