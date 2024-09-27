https://1prime.ru/20240927/norvegiya-851832917.html

Власти Норвегии изменили правила для украинских беженцев

Власти Норвегии изменили правила для украинских беженцев - 27.09.2024, ПРАЙМ

Власти Норвегии изменили правила для украинских беженцев

Норвежские власти приняли решение изменить правила для некоторых украинских беженцев, сообщается на сайте директората Норвегии по делам иностранцев. | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T16:07+0300

2024-09-27T16:07+0300

2024-09-27T16:16+0300

украина

норвегия

украинские беженцы

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Норвежские власти приняли решение изменить правила для некоторых украинских беженцев, сообщается на сайте директората Норвегии по делам иностранцев.Отмечается, что изменения коснутся только тех беженцев, чьи родные регионы Украины ведомство считает безопасными. Речь идет о таких областях, как Львовская, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Ровненская области."С 28 сентября 2024 года лица, проживающие в областях Украины, которые норвежские власти считают безопасными, не смогут получить коллективную защиту в Норвегии", - говорится в сообщении на русскоязычной версии сайта.Сообщается, что отныне, если украинец из вышеперечисленной области просит об убежище, руководство Норвегии будет рассматривать его в соответствии с правилами о предоставлении защиты в индивидуальном порядке, требования для которого значительно жестче.

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украина

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украина, норвегия, украинские беженцы