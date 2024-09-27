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Новак рассказал, когда Россия нарастит добычу нефти до 540 миллионов тонн - 27.09.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Новак рассказал, когда Россия нарастит добычу нефти до 540 миллионов тонн
Новак рассказал, когда Россия нарастит добычу нефти до 540 миллионов тонн - 27.09.2024, ПРАЙМ
Новак рассказал, когда Россия нарастит добычу нефти до 540 миллионов тонн
Россия достигнет добычи нефти в 540 миллионов тонн, заложенной в энергостратегии-2050, в течение нескольких лет в зависимости от роста мирового рынка, сообщил... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T09:38+0300
2024-09-27T09:39+0300
энергетика
россия
нефть
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Россия достигнет добычи нефти в 540 миллионов тонн, заложенной в энергостратегии-2050, в течение нескольких лет в зависимости от роста мирового рынка, сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) вице-премьер Александр Новак. Отвечая на вопрос о том, когда Россия сможет достичь добычи в 540 миллионов тонн нефти, он сказал: "Все будет зависеть от роста рынка и от наших совместных действий со странами ОПЕК. В целом, когда рынок будет расти. Я думаю, что в течение нескольких лет это только может быть, не раньше". Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Добыча нефти вместе с конденсатом в России по итогам текущего года планируется на уровне от 515 до 521 миллиона тонн, таким образом, сокращение по сравнению с прошлым годом может составить от 1,7 до 2,8%, добавил он."Есть оценки от 515 до 521 миллиона тонн", - ответил Новак журналистам на вопрос о прогнозе добычи нефти и конденсата в России в 2024 году.Добыча нефти и конденсата в РФ в прошлом году снизилась менее чем на 1%, до 530 миллионов тонн, говорил журналистам Новак в начале этого года. Таким образом, в 2024 году снижение показателя составит в интервале 1,7-2,8%.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, нефть
Энергетика, РОССИЯ, Нефть
09:38 27.09.2024 (обновлено: 09:39 27.09.2024)
 
Новак рассказал, когда Россия нарастит добычу нефти до 540 миллионов тонн

Новак: Россия достигнет добычи нефти в 540 млн тонн в течение нескольких лет

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание c вице-премьерами РФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание c вице-премьерами РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Россия достигнет добычи нефти в 540 миллионов тонн, заложенной в энергостратегии-2050, в течение нескольких лет в зависимости от роста мирового рынка, сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) вице-премьер Александр Новак.
Отвечая на вопрос о том, когда Россия сможет достичь добычи в 540 миллионов тонн нефти, он сказал: "Все будет зависеть от роста рынка и от наших совместных действий со странами ОПЕК. В целом, когда рынок будет расти. Я думаю, что в течение нескольких лет это только может быть, не раньше".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Добыча нефти вместе с конденсатом в России по итогам текущего года планируется на уровне от 515 до 521 миллиона тонн, таким образом, сокращение по сравнению с прошлым годом может составить от 1,7 до 2,8%, добавил он.
"Есть оценки от 515 до 521 миллиона тонн", - ответил Новак журналистам на вопрос о прогнозе добычи нефти и конденсата в России в 2024 году.
Добыча нефти и конденсата в РФ в прошлом году снизилась менее чем на 1%, до 530 миллионов тонн, говорил журналистам Новак в начале этого года. Таким образом, в 2024 году снижение показателя составит в интервале 1,7-2,8%.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭнергетикаРОССИЯНефть
 
 
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