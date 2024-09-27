https://1prime.ru/20240927/plan-pobedy-851834316.html

СМИ раскрыли, как Байден относится к "плану победы" Зеленского

СМИ раскрыли, как Байден относится к "плану победы" Зеленского - 27.09.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, как Байден относится к "плану победы" Зеленского

Американский президент Джо Байден и его советники не уверены в "мирном плане" украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом написало издание Politico со... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T16:45+0300

2024-09-27T16:45+0300

2024-09-27T16:53+0300

спецоперация на украине

россия

украина

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 27 сен - ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден и его советники не уверены в "мирном плане" украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом написало издание Politico со ссылкой на ознакомленные с ситуацией источники. Более того, согласно информации газеты, Байден подвергает сомнению правильность решения главы киевского режима напасть на Курскую область. Также отмечается, что администрация президента США сомневается в том, стоит ли разрешать Украине атаковать объекты на территории России. И это вопреки заявлениям Пентагона о том, что стратегически это решение не сыграет значительной роли. Ранее Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что разработал все пункты своего "плана победы" Украины в конфликте с Россией и намерен представить его западным союзникам. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, позиция украинского лидера по принуждению России к миру является фатальной ошибкой. Он также предупредил о последствиях для Киева.

https://1prime.ru/20240927/plan-851825727.html

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россия, украина, владимир зеленский