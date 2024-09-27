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СМИ раскрыли, как Байден относится к "плану победы" Зеленского - 27.09.2024, ПРАЙМ
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СМИ раскрыли, как Байден относится к "плану победы" Зеленского
СМИ раскрыли, как Байден относится к "плану победы" Зеленского - 27.09.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, как Байден относится к "плану победы" Зеленского
Американский президент Джо Байден и его советники не уверены в "мирном плане" украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом написало издание Politico со... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T16:45+0300
2024-09-27T16:53+0300
спецоперация на украине
россия
украина
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 27 сен - ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден и его советники не уверены в "мирном плане" украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом написало издание Politico со ссылкой на ознакомленные с ситуацией источники. Более того, согласно информации газеты, Байден подвергает сомнению правильность решения главы киевского режима напасть на Курскую область. Также отмечается, что администрация президента США сомневается в том, стоит ли разрешать Украине атаковать объекты на территории России. И это вопреки заявлениям Пентагона о том, что стратегически это решение не сыграет значительной роли. Ранее Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что разработал все пункты своего "плана победы" Украины в конфликте с Россией и намерен представить его западным союзникам. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, позиция украинского лидера по принуждению России к миру является фатальной ошибкой. Он также предупредил о последствиях для Киева.
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россия, украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
16:45 27.09.2024 (обновлено: 16:53 27.09.2024)
 
СМИ раскрыли, как Байден относится к "плану победы" Зеленского

Politico: Байден и его советники сомневаются в "плане победы" Зеленского

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие Зеленского в Белый дом
Прибытие Зеленского в Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 27 сен - ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден и его советники не уверены в "мирном плане" украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом написало издание Politico со ссылкой на ознакомленные с ситуацией источники.
Более того, согласно информации газеты, Байден подвергает сомнению правильность решения главы киевского режима напасть на Курскую область.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
"Приведет к масштабной войне". В США бьют тревогу из-за плана Зеленского
12:18
Также отмечается, что администрация президента США сомневается в том, стоит ли разрешать Украине атаковать объекты на территории России. И это вопреки заявлениям Пентагона о том, что стратегически это решение не сыграет значительной роли.
Ранее Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что разработал все пункты своего "плана победы" Украины в конфликте с Россией и намерен представить его западным союзникам.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, позиция украинского лидера по принуждению России к миру является фатальной ошибкой. Он также предупредил о последствиях для Киева.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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