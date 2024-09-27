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Рязанская область углубляет сотрудничество с ТПП РФ
Рязанская область углубляет сотрудничество с ТПП РФ - 27.09.2024, ПРАЙМ
Рязанская область углубляет сотрудничество с ТПП РФ
Соглашения о развитии сотрудничества Рязанской области с Торгово-промышленной палатой (ТПП) России были подписаны в рамках презентации области с участием... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T15:14+0300
2024-09-27T15:14+0300
2024-09-27T15:14+0300
рязанская область
тпп рф
соглашение
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МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Соглашения о развитии сотрудничества Рязанской области с Торгово-промышленной палатой (ТПП) России были подписаны в рамках презентации области с участием губернатора Павла Малкова и президента ТПП Сергея Катырина. В ходе рабочей встречи они обсудили возможности дальнейшего сотрудничества.Трехстороннее соглашение между правительством Рязанской области, ТПП РФ и областной торгово-промышленной палатой направлено на усиление сотрудничества в создании благоприятных условий для предпринимательской деятельности в регионе. Оно включает расширение внешнеэкономических связей и повышение инвестиционной привлекательности муниципалитетов. Также предусматривается информационно-аналитическое взаимодействие по вопросам развития и поддержки бизнеса.Помимо этого, заключены еще два соглашения между ТПП Рязанской области, Союзом энерго-экологической безопасности и общественным объединением Союза производителей и предпринимателей "Красота и здоровье нации". В них речь идет о совместных экспертных исследованиях в научно-технической и инновационной сфере, популяризации достижений отечественных производителей, организации обучающих курсов, семинаров, тренингов и мастер-классов для бизнеса.Губернатор поблагодарил руководство ТПП за возможность презентовать экономический потенциал региона на столь авторитетной площадке. Он подчеркнул, что в Рязанском регионе сохраняется позитивная динамика в промышленности, аграрном сектор, а многие показатели выше средних по стране. Растут доходы населения, объемы инвестиций и количество высококвалифицированных рабочих мест."Многое сделано для того, чтобы стало именно так. Существенно снизили бюрократию и ускорили все административные процессы. Все больше специалистов остаются в родном регионе. Считаю это главным показателем устойчивости экономики и динамики развития", - отметил Малков.На сегодняшний день Рязанская область является процветающим и динамично развивающимся регионом. "Видим серьезные достижения за последние годы, есть успешные предприятия, которые производят востребованную продукцию", - подчеркнул Катырин.В рамках презентации Рязанской области в ТПП работала выставка, где были представлены ведущие производители региона и основные инновационные проекты, такие как ИНТЦ "Аэрокосмическая инновационная долина" и научно-производственный центр БАС "Протос".Участники обсуждали широкий спектр вопросов, в том числе механизмы создания инновационной инфраструктуры для бизнеса и привлечения кадров в экономику, выстраивания отраслевой кооперации. Речь также шла о дополнительной поддержке участников СВО в организации собственного дела.
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рязанская область, тпп рф, соглашение
Рязанская область, ТПП РФ, соглашение
Рязанская область углубляет сотрудничество с ТПП РФ
Рязанская область договорилась о расширении сотрудничества с ТПП РФ
МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Соглашения о развитии сотрудничества Рязанской области с Торгово-промышленной палатой (ТПП) России были подписаны в рамках презентации области с участием губернатора Павла Малкова и президента ТПП Сергея Катырина. В ходе рабочей встречи они обсудили возможности дальнейшего сотрудничества.
Трехстороннее соглашение между правительством Рязанской области, ТПП РФ и областной торгово-промышленной палатой направлено на усиление сотрудничества в создании благоприятных условий для предпринимательской деятельности в регионе. Оно включает расширение внешнеэкономических связей и повышение инвестиционной привлекательности муниципалитетов. Также предусматривается информационно-аналитическое взаимодействие по вопросам развития и поддержки бизнеса.
Помимо этого, заключены еще два соглашения между ТПП Рязанской области, Союзом энерго-экологической безопасности и общественным объединением Союза производителей и предпринимателей "Красота и здоровье нации". В них речь идет о совместных экспертных исследованиях в научно-технической и инновационной сфере, популяризации достижений отечественных производителей, организации обучающих курсов, семинаров, тренингов и мастер-классов для бизнеса.
Губернатор поблагодарил руководство ТПП за возможность презентовать экономический потенциал региона на столь авторитетной площадке. Он подчеркнул, что в Рязанском регионе сохраняется позитивная динамика в промышленности, аграрном сектор, а многие показатели выше средних по стране. Растут доходы населения, объемы инвестиций и количество высококвалифицированных рабочих мест.
"Многое сделано для того, чтобы стало именно так. Существенно снизили бюрократию и ускорили все административные процессы. Все больше специалистов остаются в родном регионе. Считаю это главным показателем устойчивости экономики и динамики развития", - отметил Малков.
На сегодняшний день Рязанская область является процветающим и динамично развивающимся регионом. "Видим серьезные достижения за последние годы, есть успешные предприятия, которые производят востребованную продукцию", - подчеркнул Катырин.
В рамках презентации Рязанской области в ТПП работала выставка, где были представлены ведущие производители региона и основные инновационные проекты, такие как ИНТЦ "Аэрокосмическая инновационная долина" и научно-производственный центр БАС "Протос".
Участники обсуждали широкий спектр вопросов, в том числе механизмы создания инновационной инфраструктуры для бизнеса и привлечения кадров в экономику, выстраивания отраслевой кооперации. Речь также шла о дополнительной поддержке участников СВО в организации собственного дела.