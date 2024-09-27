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В Китае выступили против односторонних рестрикций - 27.09.2024, ПРАЙМ
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В Китае выступили против односторонних рестрикций
В Китае выступили против односторонних рестрикций - 27.09.2024, ПРАЙМ
В Китае выступили против односторонних рестрикций
Власти Китая выступают против наложения односторонних рестрикций, так как они не способствуют урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил китайский... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T18:58+0300
2024-09-27T18:58+0300
спецоперация на украине
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украина
китай
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ВАШИНГТОН, 27 сен - ПРАЙМ. Власти Китая выступают против наложения односторонних рестрикций, так как они не способствуют урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил китайский министр иностранных дел Ван И."Мы выступаем против использования односторонних санкций. Считаем, что применение таких мер не позволит добиться деэскалации и прийти к политическому решению данного конфликта", - сказал он в ходе выступления перед журналистами в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Министр также уточнил, что Пекин в ходе мирных переговоров по украинскому вопросу хочет выступить партнером как для Москвы, так и для Киева. По его словам, Китай также призывает стороны российскую и украинскую стороны руководствоваться интересами своих граждан и уважать друг друга.
https://1prime.ru/20240925/kitay-851772163.html
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россия, украина, китай
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, КИТАЙ
18:58 27.09.2024
 
В Китае выступили против односторонних рестрикций

Глава МИД КНР Ван И: санкции не способствуют деэскалации конфликта на Украине

© Unsplash/Harrison YuШанхай, Китай
Шанхай, Китай
© Unsplash/Harrison Yu
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ВАШИНГТОН, 27 сен - ПРАЙМ. Власти Китая выступают против наложения односторонних рестрикций, так как они не способствуют урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил китайский министр иностранных дел Ван И.
"Мы выступаем против использования односторонних санкций. Считаем, что применение таких мер не позволит добиться деэскалации и прийти к политическому решению данного конфликта", - сказал он в ходе выступления перед журналистами в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН.
Министр также уточнил, что Пекин в ходе мирных переговоров по украинскому вопросу хочет выступить партнером как для Москвы, так и для Киева. По его словам, Китай также призывает стороны российскую и украинскую стороны руководствоваться интересами своих граждан и уважать друг друга.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАКИТАЙ
 
 
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