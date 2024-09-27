https://1prime.ru/20240927/shtrafy-851823208.html

Россиянам напомнили о штрафах за выцветшие автомобильные номера

Россиянам напомнили о штрафах за выцветшие автомобильные номера - 27.09.2024, ПРАЙМ

Россиянам напомнили о штрафах за выцветшие автомобильные номера

Регистрационный номер должен быть в надлежащем виде: если на знаке есть флажок, но он стал выцветшим или стертым, это считается нарушением, передает издание... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T11:01+0300

2024-09-27T11:01+0300

2024-09-27T11:01+0300

россия

авто

штраф

https://cdnn.1prime.ru/img/83836/49/838364914_0:227:2835:1821_1920x0_80_0_0_d2c61f5a5976aa20808ae4d294a86c1b.jpg

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Регистрационный номер должен быть в надлежащем виде: если на знаке есть флажок, но он стал выцветшим или стертым, это считается нарушением, передает издание News.ru со ссылкой на Роскачество.Отмечается, что в случае если номерной знак выцвел или стерся, водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Во избежание штрафа рекомендуется обращаться в компанию для заказа новых номерных знаков, которые будут соответствовать необходимым критериям.Роскачество отмечает, что символы на номерном знаке сложно повредить без внешнего воздействия, поэтому сохранить надлежащее состояние номера возможно, если водитель бережно относится к своему автомобилю. Также отмечается, что если внесутся изменения в государственный стандарт о номерах, будет установлен переходный период, в течение которого использование старых номеров не будет считаться нарушением.Тем не менее, если номерной знак будет выдан по другому шаблону, штраф получат владельцы автомобилей, а не компании, в которую они обратились.

https://1prime.ru/20240916/pritsep-851592530.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, штраф