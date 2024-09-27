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Россиянам напомнили о штрафах за выцветшие автомобильные номера - 27.09.2024, ПРАЙМ
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Россиянам напомнили о штрафах за выцветшие автомобильные номера
Россиянам напомнили о штрафах за выцветшие автомобильные номера - 27.09.2024, ПРАЙМ
Россиянам напомнили о штрафах за выцветшие автомобильные номера
Регистрационный номер должен быть в надлежащем виде: если на знаке есть флажок, но он стал выцветшим или стертым, это считается нарушением, передает издание... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T11:01+0300
2024-09-27T11:01+0300
россия
авто
штраф
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Регистрационный номер должен быть в надлежащем виде: если на знаке есть флажок, но он стал выцветшим или стертым, это считается нарушением, передает издание News.ru со ссылкой на Роскачество.Отмечается, что в случае если номерной знак выцвел или стерся, водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Во избежание штрафа рекомендуется обращаться в компанию для заказа новых номерных знаков, которые будут соответствовать необходимым критериям.Роскачество отмечает, что символы на номерном знаке сложно повредить без внешнего воздействия, поэтому сохранить надлежащее состояние номера возможно, если водитель бережно относится к своему автомобилю. Также отмечается, что если внесутся изменения в государственный стандарт о номерах, будет установлен переходный период, в течение которого использование старых номеров не будет считаться нарушением.Тем не менее, если номерной знак будет выдан по другому шаблону, штраф получат владельцы автомобилей, а не компании, в которую они обратились.
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россия, авто, штраф
РОССИЯ, Авто, штраф
11:01 27.09.2024
 
Россиянам напомнили о штрафах за выцветшие автомобильные номера

Роскачество напомнило о штрафах за выцветшие номера автомобиля

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВыдача новых автомобильных номеров
Выдача новых автомобильных номеров - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Регистрационный номер должен быть в надлежащем виде: если на знаке есть флажок, но он стал выцветшим или стертым, это считается нарушением, передает издание News.ru со ссылкой на Роскачество.
Отмечается, что в случае если номерной знак выцвел или стерся, водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Во избежание штрафа рекомендуется обращаться в компанию для заказа новых номерных знаков, которые будут соответствовать необходимым критериям.
Роскачество отмечает, что символы на номерном знаке сложно повредить без внешнего воздействия, поэтому сохранить надлежащее состояние номера возможно, если водитель бережно относится к своему автомобилю. Также отмечается, что если внесутся изменения в государственный стандарт о номерах, будет установлен переходный период, в течение которого использование старых номеров не будет считаться нарушением.
Тем не менее, если номерной знак будет выдан по другому шаблону, штраф получат владельцы автомобилей, а не компании, в которую они обратились.
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