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"Полтора месяца". В США сделали признание о конфликте на Украине

"Полтора месяца". В США сделали признание о конфликте на Украине - 27.09.2024, ПРАЙМ

"Полтора месяца". В США сделали признание о конфликте на Украине

США несут ответственность за продолжение конфликта в Украине и гибель многих украинских солдат благодаря американскому финансированию, заявил в интервью... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T14:26+0300

2024-09-27T14:26+0300

2024-09-27T14:26+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. США несут ответственность за продолжение конфликта в Украине и гибель многих украинских солдат благодаря американскому финансированию, заявил в интервью YouTube-каналу Deep Dive бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор."Мы сами ответственны за разрушение Украины. Без нас, без нашего неограниченного финансирования, без постоянного потока оружия и техники, я думаю, эта война не продлилась бы и полтора месяца", — заметил он.По словам Макгрегора, Россия всегда проявляла сдержанность, но не может и дальше просто сидеть и смотреть, когда Запад угрожает ее безопасности.Ранее президент России Владимир Путин отметил, что пока страны НАТО решают, стоит ли им прямо вмешиваться в украинский конфликт, им необходимо учитывать возможные последствия таких действий. Он также предупредил, что Россия будет принимать решения на основе созданных угроз.

https://1prime.ru/20240927/plan-851825727.html

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всу, сша