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"Полтора месяца". В США сделали признание о конфликте на Украине - 27.09.2024, ПРАЙМ
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"Полтора месяца". В США сделали признание о конфликте на Украине
"Полтора месяца". В США сделали признание о конфликте на Украине - 27.09.2024, ПРАЙМ
"Полтора месяца". В США сделали признание о конфликте на Украине
США несут ответственность за продолжение конфликта в Украине и гибель многих украинских солдат благодаря американскому финансированию, заявил в интервью... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T14:26+0300
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. США несут ответственность за продолжение конфликта в Украине и гибель многих украинских солдат благодаря американскому финансированию, заявил в интервью YouTube-каналу Deep Dive бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор."Мы сами ответственны за разрушение Украины. Без нас, без нашего неограниченного финансирования, без постоянного потока оружия и техники, я думаю, эта война не продлилась бы и полтора месяца", — заметил он.По словам Макгрегора, Россия всегда проявляла сдержанность, но не может и дальше просто сидеть и смотреть, когда Запад угрожает ее безопасности.Ранее президент России Владимир Путин отметил, что пока страны НАТО решают, стоит ли им прямо вмешиваться в украинский конфликт, им необходимо учитывать возможные последствия таких действий. Он также предупредил, что Россия будет принимать решения на основе созданных угроз.
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всу, сша
Спецоперация на Украине, ВСУ, США
14:26 27.09.2024
 
"Полтора месяца". В США сделали признание о конфликте на Украине

Макгрегор: без денег США конфликт на Украине закончился бы через полтора месяца

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. США несут ответственность за продолжение конфликта в Украине и гибель многих украинских солдат благодаря американскому финансированию, заявил в интервью YouTube-каналу Deep Dive бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
"Мы сами ответственны за разрушение Украины. Без нас, без нашего неограниченного финансирования, без постоянного потока оружия и техники, я думаю, эта война не продлилась бы и полтора месяца", — заметил он.
По словам Макгрегора, Россия всегда проявляла сдержанность, но не может и дальше просто сидеть и смотреть, когда Запад угрожает ее безопасности.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что пока страны НАТО решают, стоит ли им прямо вмешиваться в украинский конфликт, им необходимо учитывать возможные последствия таких действий. Он также предупредил, что Россия будет принимать решения на основе созданных угроз.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
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12:18
 
Спецоперация на УкраинеВСУСША
 
 
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