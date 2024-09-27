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"Полтора месяца". В США сделали признание о конфликте на Украине
"Полтора месяца". В США сделали признание о конфликте на Украине - 27.09.2024, ПРАЙМ
"Полтора месяца". В США сделали признание о конфликте на Украине
США несут ответственность за продолжение конфликта в Украине и гибель многих украинских солдат благодаря американскому финансированию, заявил в интервью... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T14:26+0300
2024-09-27T14:26+0300
2024-09-27T14:26+0300
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. США несут ответственность за продолжение конфликта в Украине и гибель многих украинских солдат благодаря американскому финансированию, заявил в интервью YouTube-каналу Deep Dive бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор."Мы сами ответственны за разрушение Украины. Без нас, без нашего неограниченного финансирования, без постоянного потока оружия и техники, я думаю, эта война не продлилась бы и полтора месяца", — заметил он.По словам Макгрегора, Россия всегда проявляла сдержанность, но не может и дальше просто сидеть и смотреть, когда Запад угрожает ее безопасности.Ранее президент России Владимир Путин отметил, что пока страны НАТО решают, стоит ли им прямо вмешиваться в украинский конфликт, им необходимо учитывать возможные последствия таких действий. Он также предупредил, что Россия будет принимать решения на основе созданных угроз.
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Спецоперация на Украине, ВСУ, США
"Полтора месяца". В США сделали признание о конфликте на Украине
Макгрегор: без денег США конфликт на Украине закончился бы через полтора месяца
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ.
США несут ответственность за продолжение конфликта в Украине и гибель многих украинских солдат благодаря американскому финансированию, заявил в интервью YouTube-каналу Deep Dive
бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
"Мы сами ответственны за разрушение Украины. Без нас, без нашего неограниченного финансирования, без постоянного потока оружия и техники, я думаю, эта война не продлилась бы и полтора месяца", — заметил он.
По словам Макгрегора, Россия всегда проявляла сдержанность, но не может и дальше просто сидеть и смотреть, когда Запад угрожает ее безопасности.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что пока страны НАТО решают, стоит ли им прямо вмешиваться в украинский конфликт, им необходимо учитывать возможные последствия таких действий. Он также предупредил, что Россия будет принимать решения на основе созданных угроз.
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