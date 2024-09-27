https://1prime.ru/20240927/ugledar-851826840.html

"Сопротивление рухнет". На Западе раскрыли, какой город скоро сдадут ВСУ

"Сопротивление рухнет". На Западе раскрыли, какой город скоро сдадут ВСУ - 27.09.2024, ПРАЙМ

"Сопротивление рухнет". На Западе раскрыли, какой город скоро сдадут ВСУ

В Угледаре окруженная группировка украинских войск скоро потерпит поражение, заявил в своем блоге на YouTube британский аналитик Александр Меркурис. | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T13:00+0300

2024-09-27T13:00+0300

2024-09-27T13:00+0300

спецоперация на украине

всу

вс россии

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. В Угледаре окруженная группировка украинских войск скоро потерпит поражение, заявил в своем блоге на YouTube британский аналитик Александр Меркурис."Ситуация в Угледаре катастрофическая. Я не думаю, что кто-то ожидает, что Угледар или какая-та его часть надолго останется под контролем Украины. Мы, вероятно, можем отсчитывать часы до того, как украинское сопротивление в Угледаре рухнет", — рассказал он.Меркурис подчеркнул, что что любая попытка украинцев покинуть Угледар приведет к ужасающим потерям.Даже после прекращения сопротивления украинских военных, российским военным потребуется время на зачистку города перед объявлением о его освобождении.Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что бои уже идут в Угледаре, и освобождение города очень важно для ДНР. Советник главы ДНР также добавил, что российская армия окружила гарнизон ВСУ и ротация украинских бойцов практически невозможна.

https://1prime.ru/20240926/ugledar-851791670.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, вс россии