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"Сопротивление рухнет". На Западе раскрыли, какой город скоро сдадут ВСУ
"Сопротивление рухнет". На Западе раскрыли, какой город скоро сдадут ВСУ - 27.09.2024, ПРАЙМ
"Сопротивление рухнет". На Западе раскрыли, какой город скоро сдадут ВСУ
В Угледаре окруженная группировка украинских войск скоро потерпит поражение, заявил в своем блоге на YouTube британский аналитик Александр Меркурис. | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T13:00+0300
2024-09-27T13:00+0300
2024-09-27T13:00+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. В Угледаре окруженная группировка украинских войск скоро потерпит поражение, заявил в своем блоге на YouTube британский аналитик Александр Меркурис."Ситуация в Угледаре катастрофическая. Я не думаю, что кто-то ожидает, что Угледар или какая-та его часть надолго останется под контролем Украины. Мы, вероятно, можем отсчитывать часы до того, как украинское сопротивление в Угледаре рухнет", — рассказал он.Меркурис подчеркнул, что что любая попытка украинцев покинуть Угледар приведет к ужасающим потерям.Даже после прекращения сопротивления украинских военных, российским военным потребуется время на зачистку города перед объявлением о его освобождении.Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что бои уже идут в Угледаре, и освобождение города очень важно для ДНР. Советник главы ДНР также добавил, что российская армия окружила гарнизон ВСУ и ротация украинских бойцов практически невозможна.
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всу, вс россии
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС России
"Сопротивление рухнет". На Западе раскрыли, какой город скоро сдадут ВСУ
Меркурис: сопротивление ВСУ в Угледаре прекратится в ближайшее время
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ.
В Угледаре окруженная группировка украинских войск скоро потерпит поражение, заявил в своем блоге на YouTube
британский аналитик Александр Меркурис.
"Ситуация в Угледаре катастрофическая. Я не думаю, что кто-то ожидает, что Угледар или какая-та его часть надолго останется под контролем Украины. Мы, вероятно, можем отсчитывать часы до того, как украинское сопротивление в Угледаре рухнет", — рассказал он.
Меркурис подчеркнул, что что любая попытка украинцев покинуть Угледар приведет к ужасающим потерям.
Даже после прекращения сопротивления украинских военных, российским военным потребуется время на зачистку города перед объявлением о его освобождении.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что бои уже идут в Угледаре, и освобождение города очень важно для ДНР. Советник главы ДНР также добавил, что российская армия окружила гарнизон ВСУ и ротация украинских бойцов практически невозможна.
"Вот-вот". На Западе неожиданно высказались об Угледаре