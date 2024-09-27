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Уже не сможет. В Британии призвали изменить подход к "победе" Украины - 27.09.2024, ПРАЙМ
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Уже не сможет. В Британии призвали изменить подход к "победе" Украины
Уже не сможет. В Британии призвали изменить подход к "победе" Украины - 27.09.2024, ПРАЙМ
Уже не сможет. В Британии призвали изменить подход к "победе" Украины
Украина уже не сможет вернуть все утраченные территории, и в этих условиях необходимо изменить подход к "победе" и признать текущее положение, пишет британское... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T12:17+0300
2024-09-27T12:17+0300
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Украина уже не сможет вернуть все утраченные территории, и в этих условиях необходимо изменить подход к "победе" и признать текущее положение, пишет британское издание The Economist.Как отмечается в публикации, конфликт на истощение между Россией и Украиной продолжается, потери России и Украины значительны, но Украина страдает от разрушений инфраструктуры.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУкраинцы устали от боевых действий и испытывают трудности с мобилизацией. За рубежом растет усталость от поддержки Киева, особенно среди ультраправых политических сил.По мнению автора, Владимир Зеленский должен признать, что Украина не может вернуть все территории, а Запад должен поддержать Украину, но с учетом ее стремления к членству в НАТО.Как указывается в публикации, Украина нуждается в новом подходе, который включает в себя производство собственного оружия и модернизацию военной промышленности.В то же время членство в НАТО сопряжено с рисками, включая возможность войны с Россией. А сама Украина может стать опасным соседом, если почувствует предательство со стороны Запада. Сам же Запад должен быть готов к поддержке Украины, но с учетом ее потребностей и рисков.По словам автора, Дональд Трамп вновь может стать президентом США, но его слова указывают на желание продать Украину России. Новый подход к поддержке Украины должен включать честное заявление лидеров о значении победы, считает он.Издание напоминает свою ранее высказанную мысль, что президент России Владимир Путин конфликтует с Украиной не из-за территорий, а якобы чтобы помешать ей стать процветающей демократией. В этих условиях западные партнеры должны убедить Зеленского в том, что главным призом является не территория, а процветание и демократия Украины.Западу следует поддерживать стремление Украины к воссоединению и обеспечить ей военный потенциал и гарантии безопасности, отмечается в статье. Киеву нужны ракеты большой дальности и средства ПВО для защиты инфраструктуры, необходимо производство собственного оружия, и уже есть заказы на сумму в семь миллиардов долларов. Украина имеет потенциал для производства БПЛА, и некоторые компании являются в этой сфере мировыми лидерами, утверждается в статье.Как указывает автор, президент США Джо Байден должен заявить о необходимости приглашения Украины в НАТО, несмотря на разделение и отсутствие официального перемирия. При этом в публикации указывается, что членство в НАТО сопряжено с рисками, включая возможность войны с ядерным противником."НАТО выиграет от модернизации военной промышленности Украины. Разработка нового плана победы потребует от Зеленского и западных лидеров определенных усилий, а сомнения повлекут только поражение Киева. И тогда все станет намного хуже", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, великобритания, сша, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, НАТО
12:17 27.09.2024
 
Уже не сможет. В Британии призвали изменить подход к "победе" Украины

Economist: Украине следует найти новую цель, потому что она не победит Россию

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Украина уже не сможет вернуть все утраченные территории, и в этих условиях необходимо изменить подход к "победе" и признать текущее положение, пишет британское издание The Economist.
Как отмечается в публикации, конфликт на истощение между Россией и Украиной продолжается, потери России и Украины значительны, но Украина страдает от разрушений инфраструктуры.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Украинцы устали от боевых действий и испытывают трудности с мобилизацией. За рубежом растет усталость от поддержки Киева, особенно среди ультраправых политических сил.
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09:16
По мнению автора, Владимир Зеленский должен признать, что Украина не может вернуть все территории, а Запад должен поддержать Украину, но с учетом ее стремления к членству в НАТО.
Как указывается в публикации, Украина нуждается в новом подходе, который включает в себя производство собственного оружия и модернизацию военной промышленности.
В то же время членство в НАТО сопряжено с рисками, включая возможность войны с Россией. А сама Украина может стать опасным соседом, если почувствует предательство со стороны Запада. Сам же Запад должен быть готов к поддержке Украины, но с учетом ее потребностей и рисков.
По словам автора, Дональд Трамп вновь может стать президентом США, но его слова указывают на желание продать Украину России. Новый подход к поддержке Украины должен включать честное заявление лидеров о значении победы, считает он.
Издание напоминает свою ранее высказанную мысль, что президент России Владимир Путин конфликтует с Украиной не из-за территорий, а якобы чтобы помешать ей стать процветающей демократией. В этих условиях западные партнеры должны убедить Зеленского в том, что главным призом является не территория, а процветание и демократия Украины.
Западу следует поддерживать стремление Украины к воссоединению и обеспечить ей военный потенциал и гарантии безопасности, отмечается в статье. Киеву нужны ракеты большой дальности и средства ПВО для защиты инфраструктуры, необходимо производство собственного оружия, и уже есть заказы на сумму в семь миллиардов долларов. Украина имеет потенциал для производства БПЛА, и некоторые компании являются в этой сфере мировыми лидерами, утверждается в статье.
Как указывает автор, президент США Джо Байден должен заявить о необходимости приглашения Украины в НАТО, несмотря на разделение и отсутствие официального перемирия. При этом в публикации указывается, что членство в НАТО сопряжено с рисками, включая возможность войны с ядерным противником.
"НАТО выиграет от модернизации военной промышленности Украины. Разработка нового плана победы потребует от Зеленского и западных лидеров определенных усилий, а сомнения повлекут только поражение Киева. И тогда все станет намного хуже", — делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯСШАНАТО
 
 
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