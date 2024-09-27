Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: На Украине планируют забрать у пенсионеров 275 миллионов долларов - 27.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240927/ukraina-851832598.html
СМИ: На Украине планируют забрать у пенсионеров 275 миллионов долларов
СМИ: На Украине планируют забрать у пенсионеров 275 миллионов долларов - 27.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: На Украине планируют забрать у пенсионеров 275 миллионов долларов
Украинское правительство может забрать у пенсионеров-переселенцев около 275 миллионов долларов, пишет украинское издание "Экономическая правда", приводя данные... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T15:51+0300
2024-09-27T15:51+0300
украина
бюджет
пенсионеры
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Украинское правительство может забрать у пенсионеров-переселенцев около 275 миллионов долларов, пишет украинское издание "Экономическая правда", приводя данные госбюджета на 2025 год.Отмечается, что изъятые деньги планируют передать обратно в пенсионный фонд."Статья 41 документа (проекта бюджета Украины - ред.) обязывает "Ощадбанк" перевести остатки средств на пенсионных счетах внутренне перемещенных лиц, открытых в этом банке, обратно в Пенсионный фонд Украины...", - сообщается в опубликованной на сайте газеты статье. Согласно сообщению издания, эта мера коснется счетов тех пенсионеров, которые были зарегистрированы до февраля 2024 года и по которым не было движений за последние 12 месяцев. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о поправках государственного бюджета страны на 2024 год. Документ предполагал увеличение расходов на 12 миллиардов долларов и сократить расходы и предоставление кредитов на более чем 1,5 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20240926/vizit-851790855.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_2ffe1977448a0f1a55b0d195cc29b623.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, бюджет, пенсионеры
УКРАИНА, бюджет, пенсионеры
15:51 27.09.2024
 
СМИ: На Украине планируют забрать у пенсионеров 275 миллионов долларов

"Экономическая правда": Киев конфискует у пенсионеров-переселенцев $275 млн

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Украинское правительство может забрать у пенсионеров-переселенцев около 275 миллионов долларов, пишет украинское издание "Экономическая правда", приводя данные госбюджета на 2025 год.
Отмечается, что изъятые деньги планируют передать обратно в пенсионный фонд.
"Статья 41 документа (проекта бюджета Украины - ред.) обязывает "Ощадбанк" перевести остатки средств на пенсионных счетах внутренне перемещенных лиц, открытых в этом банке, обратно в Пенсионный фонд Украины...", - сообщается в опубликованной на сайте газеты статье.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
"Ожидаемое фиаско". В Киеве оценили визит Зеленского в США
Вчера, 08:54
Согласно сообщению издания, эта мера коснется счетов тех пенсионеров, которые были зарегистрированы до февраля 2024 года и по которым не было движений за последние 12 месяцев.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о поправках государственного бюджета страны на 2024 год. Документ предполагал увеличение расходов на 12 миллиардов долларов и сократить расходы и предоставление кредитов на более чем 1,5 миллиарда долларов.
 
УКРАИНАбюджетпенсионеры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала