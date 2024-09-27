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СМИ: На Украине планируют забрать у пенсионеров 275 миллионов долларов

СМИ: На Украине планируют забрать у пенсионеров 275 миллионов долларов - 27.09.2024, ПРАЙМ

СМИ: На Украине планируют забрать у пенсионеров 275 миллионов долларов

Украинское правительство может забрать у пенсионеров-переселенцев около 275 миллионов долларов, пишет украинское издание "Экономическая правда", приводя данные... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T15:51+0300

2024-09-27T15:51+0300

2024-09-27T15:51+0300

украина

бюджет

пенсионеры

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Украинское правительство может забрать у пенсионеров-переселенцев около 275 миллионов долларов, пишет украинское издание "Экономическая правда", приводя данные госбюджета на 2025 год.Отмечается, что изъятые деньги планируют передать обратно в пенсионный фонд."Статья 41 документа (проекта бюджета Украины - ред.) обязывает "Ощадбанк" перевести остатки средств на пенсионных счетах внутренне перемещенных лиц, открытых в этом банке, обратно в Пенсионный фонд Украины...", - сообщается в опубликованной на сайте газеты статье. Согласно сообщению издания, эта мера коснется счетов тех пенсионеров, которые были зарегистрированы до февраля 2024 года и по которым не было движений за последние 12 месяцев. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о поправках государственного бюджета страны на 2024 год. Документ предполагал увеличение расходов на 12 миллиардов долларов и сократить расходы и предоставление кредитов на более чем 1,5 миллиарда долларов.

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украина, бюджет, пенсионеры