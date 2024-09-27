https://1prime.ru/20240927/ukraina-851832598.html
СМИ: На Украине планируют забрать у пенсионеров 275 миллионов долларов
СМИ: На Украине планируют забрать у пенсионеров 275 миллионов долларов - 27.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: На Украине планируют забрать у пенсионеров 275 миллионов долларов
Украинское правительство может забрать у пенсионеров-переселенцев около 275 миллионов долларов, пишет украинское издание "Экономическая правда", приводя данные... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T15:51+0300
2024-09-27T15:51+0300
2024-09-27T15:51+0300
украина
бюджет
пенсионеры
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Украинское правительство может забрать у пенсионеров-переселенцев около 275 миллионов долларов, пишет украинское издание "Экономическая правда", приводя данные госбюджета на 2025 год.Отмечается, что изъятые деньги планируют передать обратно в пенсионный фонд."Статья 41 документа (проекта бюджета Украины - ред.) обязывает "Ощадбанк" перевести остатки средств на пенсионных счетах внутренне перемещенных лиц, открытых в этом банке, обратно в Пенсионный фонд Украины...", - сообщается в опубликованной на сайте газеты статье. Согласно сообщению издания, эта мера коснется счетов тех пенсионеров, которые были зарегистрированы до февраля 2024 года и по которым не было движений за последние 12 месяцев. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о поправках государственного бюджета страны на 2024 год. Документ предполагал увеличение расходов на 12 миллиардов долларов и сократить расходы и предоставление кредитов на более чем 1,5 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20240926/vizit-851790855.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_2ffe1977448a0f1a55b0d195cc29b623.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, бюджет, пенсионеры
УКРАИНА, бюджет, пенсионеры
СМИ: На Украине планируют забрать у пенсионеров 275 миллионов долларов
"Экономическая правда": Киев конфискует у пенсионеров-переселенцев $275 млн
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Украинское правительство может забрать у пенсионеров-переселенцев около 275 миллионов долларов, пишет украинское издание "Экономическая правда", приводя данные госбюджета на 2025 год.
Отмечается, что изъятые деньги планируют передать обратно в пенсионный фонд.
"Статья 41 документа (проекта бюджета Украины - ред.) обязывает "Ощадбанк" перевести остатки средств на пенсионных счетах внутренне перемещенных лиц, открытых в этом банке, обратно в Пенсионный фонд Украины...", - сообщается в опубликованной на сайте газеты статье.
"Ожидаемое фиаско". В Киеве оценили визит Зеленского в США
Согласно сообщению издания, эта мера коснется счетов тех пенсионеров, которые были зарегистрированы до февраля 2024 года и по которым не было движений за последние 12 месяцев.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о поправках государственного бюджета страны на 2024 год. Документ предполагал увеличение расходов на 12 миллиардов долларов и сократить расходы и предоставление кредитов на более чем 1,5 миллиарда долларов.