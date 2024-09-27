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Трамп пообещал Зеленскому найти "хорошее" решение конфликта на Украине - 27.09.2024, ПРАЙМ
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Трамп пообещал Зеленскому найти "хорошее" решение конфликта на Украине
Трамп пообещал Зеленскому найти "хорошее" решение конфликта на Украине - 27.09.2024, ПРАЙМ
Трамп пообещал Зеленскому найти "хорошее" решение конфликта на Украине
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп пообещал найти "хорошее" для обеих сторон решение украинского конфликта до своей возможной инаугурации 20 января. Об этом он | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T17:46+0300
2024-09-27T17:46+0300
спецоперация на украине
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владимир зеленский
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НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - ПРАЙМ. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп пообещал найти "хорошее" для обеих сторон решение украинского конфликта до своей возможной инаугурации 20 января. Об этом он заявил в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. "Думаю, если мы победим, то задолго до 20 января, когда я стану президентом, мы сможем выработать что-то хорошее для обеих сторон. Пришло время", - сказал он на открытой части встречи, речь транслировали в YouTube. Ранее Трамп получил письмо от Зеленского, в котором последний попросил о встрече. Бывший президент США в своем аккаунте в социальной сети Truth Social опубликовал запрос главы киевского режима, где тот просил о встрече с ним и справлялся о здоровье республиканца. Более того, Трамп раскритиковал Зеленского, а также назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
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россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США
17:46 27.09.2024
 
Трамп пообещал Зеленскому найти "хорошее" решение конфликта на Украине

Трамп заявил Зеленскому, что найдет "хорошее" решение конфликта на Украине

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - ПРАЙМ. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп пообещал найти "хорошее" для обеих сторон решение украинского конфликта до своей возможной инаугурации 20 января. Об этом он заявил в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
"Думаю, если мы победим, то задолго до 20 января, когда я стану президентом, мы сможем выработать что-то хорошее для обеих сторон. Пришло время", - сказал он на открытой части встречи, речь транслировали в YouTube.
Ранее Трамп получил письмо от Зеленского, в котором последний попросил о встрече. Бывший президент США в своем аккаунте в социальной сети Truth Social опубликовал запрос главы киевского режима, где тот просил о встрече с ним и справлялся о здоровье республиканца.
Более того, Трамп раскритиковал Зеленского, а также назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд ТрампСША
 
 
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