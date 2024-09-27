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В США предупредили Украину о последствиях из-за операции в Курской области
В США предупредили Украину о последствиях из-за операции в Курской области - 27.09.2024, ПРАЙМ
В США предупредили Украину о последствиях из-за операции в Курской области
За провал операции в Курской области Киев заплатит высокую цену. Об этом в статье для своего блога на Substack написал бывший помощник заместителя главы... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T22:47+0300
2024-09-27T22:47+0300
2024-09-27T22:47+0300
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. За провал операции в Курской области Киев заплатит высокую цену. Об этом в статье для своего блога на Substack написал бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен."Эта цена превышает тяжелые потери элитных войск и большого количества техники", — сообщил он.Кроме того, как добавил Брайен, украинский лидер Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский будут раскритикованы за попытку прорыва на российскую территорию. По его словам, это может привести к концу правительства главы киевского режима.Ранее эксперты отмечали, что что положение ВСУ на Купянском участке ухудшается из-за нехватки боеприпасов и личного состава. Данные Минобороны России говорят о том, что российская артиллерия уничтожила пункты временной дислокации и группу военнослужащих ВСУ.
https://1prime.ru/20240927/vsu-851822075.html
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
В США предупредили Украину о последствиях из-за операции в Курской области
Экс-сотрудник Пентагона: Киев заплатит высокую цену за провал в Курской области
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ.
За провал операции в Курской области Киев заплатит высокую цену. Об этом в статье
для своего блога на Substack написал бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен.
"Эта цена превышает тяжелые потери элитных войск и большого количества техники", — сообщил он.
Кроме того, как добавил Брайен, украинский лидер Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский будут раскритикованы за попытку прорыва на российскую территорию. По его словам, это может привести к концу правительства главы киевского режима.
Ранее эксперты отмечали, что что положение ВСУ на Купянском участке ухудшается из-за нехватки боеприпасов и личного состава. Данные Минобороны России говорят о том, что российская артиллерия уничтожила пункты временной дислокации и группу военнослужащих ВСУ.
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