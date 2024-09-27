https://1prime.ru/20240927/ukraina-851838920.html

В США предупредили Украину о последствиях из-за операции в Курской области

В США предупредили Украину о последствиях из-за операции в Курской области - 27.09.2024, ПРАЙМ

В США предупредили Украину о последствиях из-за операции в Курской области

За провал операции в Курской области Киев заплатит высокую цену. Об этом в статье для своего блога на Substack написал бывший помощник заместителя главы... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T22:47+0300

2024-09-27T22:47+0300

2024-09-27T22:47+0300

спецоперация на украине

россия

украина

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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. За провал операции в Курской области Киев заплатит высокую цену. Об этом в статье для своего блога на Substack написал бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен."Эта цена превышает тяжелые потери элитных войск и большого количества техники", — сообщил он.Кроме того, как добавил Брайен, украинский лидер Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский будут раскритикованы за попытку прорыва на российскую территорию. По его словам, это может привести к концу правительства главы киевского режима.Ранее эксперты отмечали, что что положение ВСУ на Купянском участке ухудшается из-за нехватки боеприпасов и личного состава. Данные Минобороны России говорят о том, что российская артиллерия уничтожила пункты временной дислокации и группу военнослужащих ВСУ.

https://1prime.ru/20240927/vsu-851822075.html

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