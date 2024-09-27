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В США предупредили Украину о последствиях из-за операции в Курской области - 27.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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В США предупредили Украину о последствиях из-за операции в Курской области
В США предупредили Украину о последствиях из-за операции в Курской области - 27.09.2024, ПРАЙМ
В США предупредили Украину о последствиях из-за операции в Курской области
За провал операции в Курской области Киев заплатит высокую цену. Об этом в статье для своего блога на Substack написал бывший помощник заместителя главы... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T22:47+0300
2024-09-27T22:47+0300
спецоперация на украине
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украина
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. За провал операции в Курской области Киев заплатит высокую цену. Об этом в статье для своего блога на Substack написал бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен."Эта цена превышает тяжелые потери элитных войск и большого количества техники", — сообщил он.Кроме того, как добавил Брайен, украинский лидер Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский будут раскритикованы за попытку прорыва на российскую территорию. По его словам, это может привести к концу правительства главы киевского режима.Ранее эксперты отмечали, что что положение ВСУ на Купянском участке ухудшается из-за нехватки боеприпасов и личного состава. Данные Минобороны России говорят о том, что российская артиллерия уничтожила пункты временной дислокации и группу военнослужащих ВСУ.
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
22:47 27.09.2024
 
В США предупредили Украину о последствиях из-за операции в Курской области

Экс-сотрудник Пентагона: Киев заплатит высокую цену за провал в Курской области

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат"
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. За провал операции в Курской области Киев заплатит высокую цену. Об этом в статье для своего блога на Substack написал бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен.
"Эта цена превышает тяжелые потери элитных войск и большого количества техники", — сообщил он.
Кроме того, как добавил Брайен, украинский лидер Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский будут раскритикованы за попытку прорыва на российскую территорию. По его словам, это может привести к концу правительства главы киевского режима.
Ранее эксперты отмечали, что что положение ВСУ на Купянском участке ухудшается из-за нехватки боеприпасов и личного состава. Данные Минобороны России говорят о том, что российская артиллерия уничтожила пункты временной дислокации и группу военнослужащих ВСУ.
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