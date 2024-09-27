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"Тенденция угрожающая". Полковник ВСУ рассказал о катастрофе на фронте
"Тенденция угрожающая". Полковник ВСУ рассказал о катастрофе на фронте - 27.09.2024, ПРАЙМ
"Тенденция угрожающая". Полковник ВСУ рассказал о катастрофе на фронте
Украинские военные не в состоянии остановить продвижение ВС России под Купянском в Харьковской области. Об этом рассказал бывший спикер генштаба ВСУ Владислав... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T10:24+0300
2024-09-27T10:24+0300
2024-09-27T10:24+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Украинские военные не в состоянии остановить продвижение ВС России под Купянском в Харьковской области. Об этом рассказал бывший спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала NTA."Тенденция очень угрожающая. К сожалению, пока что украинские командиры на этом участке фронта не нашли вариаций для того, чтобы остановить продвижение российской армии", — пожаловался он.Ситуация на других направлениях также неблагоприятная для ВСУ. В районе Торецка и Селидово в ДНР, по словам Селезнева, Украине также не хватает ресурсов для противодействия российским атакам. Он также заявил, что ситуация имеет тенденцию к обострению и может достигнуть кризисной точки.Ранее эксперты отмечали, что что положение ВСУ на Купянском участке ухудшается из-за нехватки боеприпасов и личного состава. Данные Минобороны России говорят о том, что российская артиллерия уничтожила пункты временной дислокации и группу военнослужащих ВСУ.
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всу, фронт
Спецоперация на Украине, ВСУ, фронт
"Тенденция угрожающая". Полковник ВСУ рассказал о катастрофе на фронте
Полковник ВСУ: Украина не может остановить продвижение России в районе Купянска
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Украинские военные не в состоянии остановить продвижение ВС России под Купянском в Харьковской области. Об этом рассказал бывший спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала NTA.
"Тенденция очень угрожающая. К сожалению, пока что украинские командиры на этом участке фронта не нашли вариаций для того, чтобы остановить продвижение российской армии", — пожаловался он.
Ситуация на других направлениях также неблагоприятная для ВСУ. В районе Торецка и Селидово в ДНР, по словам Селезнева, Украине также не хватает ресурсов для противодействия российским атакам. Он также заявил, что ситуация имеет тенденцию к обострению и может достигнуть кризисной точки.
Ранее эксперты отмечали, что что положение ВСУ на Купянском участке ухудшается из-за нехватки боеприпасов и личного состава. Данные Минобороны России говорят о том, что российская артиллерия уничтожила пункты временной дислокации и группу военнослужащих ВСУ.
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