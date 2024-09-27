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Боятся стрелять. Офицеры ВСУ рассказали, кем им приходится командовать

Боятся стрелять. Офицеры ВСУ рассказали, кем им приходится командовать - 27.09.2024, ПРАЙМ

Боятся стрелять. Офицеры ВСУ рассказали, кем им приходится командовать

Украинская армия испытывает трудности с пополнением и качеством новобранцев. Командиры ВСУ сообщают о низком боевом духе и усталости войск, пишет Financial... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T13:32+0300

2024-09-27T13:32+0300

2024-09-27T13:32+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Украинская армия испытывает трудности с пополнением и качеством новобранцев. Командиры ВСУ сообщают о низком боевом духе и усталости войск, пишет Financial Times.По их словам, новобранцы не мотивированы и не обладают базовыми боевыми навыками. От 50 до 70% их погибают или получают ранения в первые дни службы. Как рассказал один из командиров, солдаты часто "слишком боятся стрелять во врага, и тогда именно они уходят в мешках для трупов или с тяжелыми ранениями".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, мобилизация позволила призвать около 30 тысяч солдат, но они не мотивированы и плохо подготовлены. ВСУ испытывают трудности с ротациями, что делает их уязвимыми для атак. При этом попытки обновления личного состава приводят к прорыву фронта.Сейчас средний возраст военнослужащего в ВСУ составляет 45 лет, что затрудняет выполнение боевых задач.По свидетельству командиров, проблемы начинаются задолго до того, как новобранцы попадают на поле боя. Армию возглавляют офицеры и генералы, не участвовавшие в боевых действиях. Военных вербовщиков критикуют за недостаток внимания к характеристикам новобранцев.Инструкторы не имеют реального боевого опыта и не обучают новобранцев необходимым навыкам. Новобранцы редко тренируются с боевыми патронами из-за их нехватки. Некоторые даже не умеют обращаться с винтовками и, как отмечается, чаще чистят картошку, чем стреляют. Один из командиров даже купил снаряжение для пейнтбола взамен винтовок и боевых патронов, чтобы новобранцы могли больше тренироваться.

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