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Алаудинов сообщил о продвижении отряда "Ахмата" в Курской области
Алаудинов сообщил о продвижении отряда "Ахмата" в Курской области - 28.09.2024, ПРАЙМ
Алаудинов сообщил о продвижении отряда "Ахмата" в Курской области
Отряд "Каштан" спецназа "Ахмат" продвинулся на один километр в Курской области, сообщил командир "Ахмата", заместитель начальника главного военно-политического... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T05:28+0300
2024-09-28T05:28+0300
2024-09-28T05:28+0300
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Отряд "Каштан" спецназа "Ахмат" продвинулся на один километр в Курской области, сообщил командир "Ахмата", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.По его словам, отряд продвинулся на участке Нижней Паровой и взял участок, уничтожив занимавшего его противника."Сегодня очень хорошо отработал отряд "Каштан". Он на участке Нижний Паровой у нас оттуда продвинулся в лесу почти на один километр. Взял участок, уничтожил противника полностью, который сидел на этом участке", - сообщил генерал-майор в видеообращении, опубликованном его Telegram-канале.Отряд закрепился на занятых позициях совместно с полком 1427. "Считаю, что это хороший результат, потому что там противник вроде бы сидел очень уверенно, за что сегодня поплатился", - отметил Алаудинов.Противник пытался "заскочить" на опорный пункт российской 810-й бригады, однако был уничтожен. Украинские подразделения в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 27 сентября Министерство обороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17,7 тысячи военных, 131 танк. Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, а все стоящие перед Россией цели будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
Алаудинов сообщил о продвижении отряда "Ахмата" в Курской области
Отряд "Ахмата", уничтожив противника, продвинулся на километр в Курской области
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Отряд "Каштан" спецназа "Ахмат" продвинулся на один километр в Курской области, сообщил командир "Ахмата", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, отряд продвинулся на участке Нижней Паровой и взял участок, уничтожив занимавшего его противника.
"Сегодня очень хорошо отработал отряд "Каштан". Он на участке Нижний Паровой у нас оттуда продвинулся в лесу почти на один километр. Взял участок, уничтожил противника полностью, который сидел на этом участке", - сообщил генерал-майор в видеообращении, опубликованном его Telegram-канале.
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Отряд закрепился на занятых позициях совместно с полком 1427. "Считаю, что это хороший результат, потому что там противник вроде бы сидел очень уверенно, за что сегодня поплатился", - отметил Алаудинов.
Противник пытался "заскочить" на опорный пункт российской 810-й бригады, однако был уничтожен.
Украинские подразделения в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 27 сентября Министерство обороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17,7 тысячи военных, 131 танк.
Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, а все стоящие перед Россией цели будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.