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Сюрпризы с 1 октября: россиян наперебой призывают скупать авто

Сюрпризы с 1 октября: россиян наперебой призывают скупать авто - 28.09.2024, ПРАЙМ

Сюрпризы с 1 октября: россиян наперебой призывают скупать авто

Вступление в силу с 1 октября новых ставок утилизационного сбора отразится на цене всех авто – как новых, так и подержанных. Наиболее чувствительные изменения... | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T02:02+0300

2024-09-28T02:02+0300

2024-09-28T02:02+0300

экономика

россия

авто

утильсбор

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Вступление в силу с 1 октября новых ставок утилизационного сбора отразится на цене всех авто – как новых, так и подержанных. Наиболее чувствительные изменения ожидаются для машин с объемом двигателя от 1 до 2 литров, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов."Если сейчас утильсбор на такие автомобили составляет около 300 600 рублей, то с октября он вырастет до 556 000 рублей. В результате этого резкого увеличения общая стоимость автомобилей на рынке может значительно возрасти уже в ближайшие месяцы", - прогнозирует он.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОднако резкого подорожания во всех категориях все же не случится. Дистрибьюторы насыщают наш рынок параллельным импортом по действующим ставкам изо всех сил, поэтому шлейф подорожания должен растянуться как минимум до конца года. В 2025 году случится очередная индексация утильсбора, что снова ударит по карману автовладельцев.Вообще изначально цель введения сбора была самая благородная – компенсировать российским производителям убытки из-за конкуренции с импортом и стимулировать отечественный автопром. Разумеется, иностранные концерны непременно закладывают этот сбор в конечную цену. Однако наши автопроизводители тоже не желают отставать и переписывают ценники. Так, с 14 августа "АвтоВАЗ" повысил рекомендованные розничные цены на свои автомобили. Машины модельного ряда "Гранта" и "Нива" подорожали на сумму от 20 тысяч до 45 тысяч рублей. Запчасти и аксессуары также будут дорожать, считает Фиронов.Оценить выгоду бюджета от введения сбора сейчас сложно. Как автомобильная отрасль воспользуется дополнительными средствами от сбора, тоже неясно. Сейчас инвестиции в нее очень ограничены и не слишком эффективны в отдаче.Но ясно одно – сбытовая сеть точно в убытке не останется. Уже сейчас на рынке искусственно раздувают ажиотаж, призывая покупать сейчас – дескать, потом станет еще дороже. И авторизованные, и независимые дилеры, дистрибьюторы и импортеры шерстят свои клиентские базы, побуждая к покупкам даже тех, кому вроде бы пока не надо, поэтому рост продаж по итогам осени весьма вероятен, заключил специалист.

https://1prime.ru/20240910/avto-851472102.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, утильсбор