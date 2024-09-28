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В США заметили применяемый на Украине российский дрон-базуку - 28.09.2024, ПРАЙМ
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В США заметили применяемый на Украине российский дрон-базуку
В США заметили применяемый на Украине российский дрон-базуку - 28.09.2024, ПРАЙМ
В США заметили применяемый на Украине российский дрон-базуку
Россия впервые задействовала беспилотник с ручным противотанковым гранатометом в боях на Украине, пишет Forbes. Как отмечается, новый тип дрона может стать... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T13:08+0300
2024-09-28T13:09+0300
вооружения
украина
дроны
оружие
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Россия впервые задействовала беспилотник с ручным противотанковым гранатометом в боях на Украине, пишет Forbes. Как отмечается, новый тип дрона может стать значительным шагом вперед, с которым придется мириться всему миру.Реактивные снаряды обладают высокой огневой мощью при небольшом размере. Эксперименты с дронами, оснащенными гранатометами, ранее проводились только на выставках и полигонах. И вот теперь российские беспилотники с гранатометами замечены в боевых действиях на Украине. Пока эффективность и достоинства таких дронов остаются под вопросом.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНеуправляемые реактивные снаряды использовались в различных военных конфликтах, начиная с наполеоновских войн. Во Второй мировой войне истребители с НУРСами использовались для борьбы с танками. В войне во Вьетнаме вертолеты с ракетным вооружением использовались для огневой поддержки.Дроны, оснащенные гранатометами, требуют сложных систем стабилизации и прицеливания. Точность попадания остается под вопросом, несмотря на простоту установки гранатомета на дрон.В 2016 году Объединенная приборостроительная корпорация продемонстрировала дрон с гранатометами, но точность ударов была низкой. В 2018 и 2021 годах были представлены дроны с РПГ-26 и РПГ-7, а также норвежский дрон с М72 Nammo.В российско-украинском конфликте использовались различные самодельные дроны с гранатометами. В то же время нет видеозаписей с реальным поражением целей беспилотниками такого типа.Недавно российский сайт MASH опубликовал видео с дроном, стреляющим из РПГ. Он способен доставлять боевую нагрузку на расстояние более 30 километров.В то же время точность ракетного вооружения применительно к такой тактике вызывает сомнения. Известно, что большие мультикоптеры эффективны против танков, сбрасывая снаряды и мины. Операторы дронов научились достигать высокой точности попадания. Но требуется значительная сноровка для точного выстрела с дрона. Кроме того, вес дрона ограничивает количество боеприпасов.Боевые постановщики помех используются для защиты от FPV-дронов. У М72 эффективная дальность стрельбы 350 метров, и поэтому дрон с РПГ способен поражать цели с безопасного расстояния, не входя в зону действия средств РЭБ. При этом улучшенные версии дронов могут быть оснащены "умными" системами наведения."Дроны с РПГ могут оказаться эволюционным тупиком, а могут стать существенным шагом вперед. Если так, остальному миру придется принять во внимание это новшество, как систему, которую необходимо приобрести, или как угрозу, которой надо что-то противопоставить", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, дроны, оружие
Вооружения, УКРАИНА, дроны, оружие
13:08 28.09.2024 (обновлено: 13:09 28.09.2024)
 
В США заметили применяемый на Украине российский дрон-базуку

Forbes: Россия впервые задействовала дрон с РПГ в боях на Украине

© Фото : Предприятие-производитель дронаFPV-дрон "Упырь"
FPV-дрон Упырь - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
© Фото : Предприятие-производитель дрона
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Россия впервые задействовала беспилотник с ручным противотанковым гранатометом в боях на Украине, пишет Forbes. Как отмечается, новый тип дрона может стать значительным шагом вперед, с которым придется мириться всему миру.
Реактивные снаряды обладают высокой огневой мощью при небольшом размере. Эксперименты с дронами, оснащенными гранатометами, ранее проводились только на выставках и полигонах. И вот теперь российские беспилотники с гранатометами замечены в боевых действиях на Украине. Пока эффективность и достоинства таких дронов остаются под вопросом.
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Неуправляемые реактивные снаряды использовались в различных военных конфликтах, начиная с наполеоновских войн. Во Второй мировой войне истребители с НУРСами использовались для борьбы с танками. В войне во Вьетнаме вертолеты с ракетным вооружением использовались для огневой поддержки.
Операторы БпЛА - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
СМИ высоко оценили применяемые РФ дроны в Курской области
20 августа, 20:57
Дроны, оснащенные гранатометами, требуют сложных систем стабилизации и прицеливания. Точность попадания остается под вопросом, несмотря на простоту установки гранатомета на дрон.
В 2016 году Объединенная приборостроительная корпорация продемонстрировала дрон с гранатометами, но точность ударов была низкой. В 2018 и 2021 годах были представлены дроны с РПГ-26 и РПГ-7, а также норвежский дрон с М72 Nammo.
В российско-украинском конфликте использовались различные самодельные дроны с гранатометами. В то же время нет видеозаписей с реальным поражением целей беспилотниками такого типа.
Недавно российский сайт MASH опубликовал видео с дроном, стреляющим из РПГ. Он способен доставлять боевую нагрузку на расстояние более 30 километров.
В то же время точность ракетного вооружения применительно к такой тактике вызывает сомнения. Известно, что большие мультикоптеры эффективны против танков, сбрасывая снаряды и мины. Операторы дронов научились достигать высокой точности попадания. Но требуется значительная сноровка для точного выстрела с дрона. Кроме того, вес дрона ограничивает количество боеприпасов.
Боевые постановщики помех используются для защиты от FPV-дронов. У М72 эффективная дальность стрельбы 350 метров, и поэтому дрон с РПГ способен поражать цели с безопасного расстояния, не входя в зону действия средств РЭБ. При этом улучшенные версии дронов могут быть оснащены "умными" системами наведения.
"Дроны с РПГ могут оказаться эволюционным тупиком, а могут стать существенным шагом вперед. Если так, остальному миру придется принять во внимание это новшество, как систему, которую необходимо приобрести, или как угрозу, которой надо что-то противопоставить", — делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ВооруженияУКРАИНАдроныоружие
 
 
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